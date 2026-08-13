El silencio retumba en la Suprema Corte de Justicia tras el sobreseimiento por prescripción del fallo condenatorio fijado en 2020 al empresario Alejandro Verdenelli por la muerte de Alan Villouta, en agosto de 2017, en el Acceso Sur, frente al centro comercial La Barraca, en Guaymallén.
Retumba el silencio en la Suprema Corte tras la caída de la condena por la muerte de Alan Villouta
Silencio en la Suprema Corte de Justicia mientras el padre de Alan Villouta se declara "decepcionado" de la Justicia desde 2017, cuando el hijo murió atropellado
Mientras, Andrés Villouta -padre del chico fallecido- jura y perjura que la Justicia de Mendoza lo decepcionó. A él y a su familia durante los últimos 9 años.
"Quiero que los jueces se hagan cargo", dijo el hombre a radio Nihuil. Está destrozado y con justa razón. Sin embargo, 24 horas después de la sentencia que sobreseyó a Alejandro Verdenelli por no haber sido notificado a tiempo por la Suprema Corte, el máximo tribunal hace silencio.
La notificación tardía de la Suprema Corte
Villouta padre dice que apelará la decisión del Tribunal que sobreseyó a Verdenelli por prescripción de la acción penal por la notificación tardía de la Suprema Corte de Justicia.
Tristemente, la ley le cortará el paso porque los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez no tenían otra opción que ponerle la firma a una causa que ya estaba caída de antemano porque -materialmente- era imposible que Verdenelli fuera informado en persona en pocas horas y antes del vencimiento del plazo.
El 17 de abril, cuando fue notificado del rechazo del Recurso Extraordinario Federal para apelar la condena en la Corte nacional, ya era tarde. Demasiado.
En su resolución, fechada este martes, los jueces Juan, Cadile y Martínez reproducen un dato citado por el defensor de Verdenelli, el abogado Eduardo de Oro, que puede interpretarse como el comienzo de la caída de la causa: "La Suprema Corte tardó 5 años y 10 meses en resolver una Casación de un único motivo".
El largo derrotero del caso Villouta en la Suprema Corte
El caso que terminó en escándalo ingresó a la Suprema Corte de Justicia en 2020 cuando Verdenelli protestó la sentencia condenatoria.
La antigua Sala II -integrada por Mario Daniel Adaro, José Valerio y Omar Palermo- le rechazó el planteo en febrero de 2026: casi 6 años después. Según especialistas en la materia, esos 6 años para resolver son la clave para entender el futuro fracaso de la gestión judicial sobre el caso Verdenelli por la muerte de Alan Villouta. Sin embargo, la causa no estaba caída.
A continuación, la defensa de Verdenelli presentó un recurso extraordinario federal para ir a la Corte nacional. La decisión de esos supremos -que fue adversa para Verdenelli- quedó fechada el 13 de abril: apenas 1 día antes de que la causa se cayera por la prescripción de la acción penal.
La fecha tope para notificar a Verdenelli fue el 14 de julio y el empresario fue informado 3 días después. Así, Juan, Cadile y Martínez no tuvieron otra opción que sobreseerlo, como si nunca hubiera sido condenado.
Miércoles. Silencio en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Veinticuatro horas después del fallo que puso el escándalo sobre la mesa, ni un comunicado oficial.
Tampoco explicaciones extraoficiales.
Nada.
En pocas palabras
- Silencio judicial: la Suprema Corte de Justicia no emitió comunicados tras el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli por la muerte de Alan Villouta.
- Prescripción del fallo: verdenelli fue sobreseído por prescripción al no ser notificado a tiempo por la Corte, provocando la decepción de la familia Villouta.
- Apelación familiar: el padre de Alan Villouta anunció que apelará la decisión, a pesar de que la ley actual limita las opciones judiciales.