Retumba el silencio en la Suprema Corte tras la caída de la condena por la muerte de Alan Villouta

José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro, jueces de la ex Sala II de la Suprema Corte de Justicia, resolvieron el caso Villouta-Verdenelli en 2026. Seis años después de recibir un planteo del condenado, confirmaron el fallo. La causa prescribió el 14 de abril último porque al condenado le notificaron tarde del rechazo de un planteo para ir a la Corte nacional.

La notificación tardía de la Suprema Corte

Villouta padre dice que apelará la decisión del Tribunal que sobreseyó a Verdenelli por prescripción de la acción penal por la notificación tardía de la Suprema Corte de Justicia.

Tristemente, la ley le cortará el paso porque los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez no tenían otra opción que ponerle la firma a una causa que ya estaba caída de antemano porque -materialmente- era imposible que Verdenelli fuera informado en persona en pocas horas y antes del vencimiento del plazo.

El 17 de abril, cuando fue notificado del rechazo del Recurso Extraordinario Federal para apelar la condena en la Corte nacional, ya era tarde. Demasiado.

En su resolución, fechada este martes, los jueces Juan, Cadile y Martínez reproducen un dato citado por el defensor de Verdenelli, el abogado Eduardo de Oro, que puede interpretarse como el comienzo de la caída de la causa: "La Suprema Corte tardó 5 años y 10 meses en resolver una Casación de un único motivo".

Horacio Cadile, juez.

El largo derrotero del caso Villouta en la Suprema Corte

El caso que terminó en escándalo ingresó a la Suprema Corte de Justicia en 2020 cuando Verdenelli protestó la sentencia condenatoria.

La antigua Sala II -integrada por Mario Daniel Adaro, José Valerio y Omar Palermo- le rechazó el planteo en febrero de 2026: casi 6 años después. Según especialistas en la materia, esos 6 años para resolver son la clave para entender el futuro fracaso de la gestión judicial sobre el caso Verdenelli por la muerte de Alan Villouta. Sin embargo, la causa no estaba caída.

A continuación, la defensa de Verdenelli presentó un recurso extraordinario federal para ir a la Corte nacional. La decisión de esos supremos -que fue adversa para Verdenelli- quedó fechada el 13 de abril: apenas 1 día antes de que la causa se cayera por la prescripción de la acción penal.

Alan Villouta y el reclamo de justicia desde 2017. El clamor de los padres no llegó a concretarse.

La fecha tope para notificar a Verdenelli fue el 14 de julio y el empresario fue informado 3 días después. Así, Juan, Cadile y Martínez no tuvieron otra opción que sobreseerlo, como si nunca hubiera sido condenado.

Miércoles. Silencio en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Veinticuatro horas después del fallo que puso el escándalo sobre la mesa, ni un comunicado oficial.

Tampoco explicaciones extraoficiales.

Nada.