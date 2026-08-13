Caso Alan Villouta: qué pasó con la pasarela del Acceso Sur prometida a la familia

La pasarela que no fue

La familia Villouta estuvo presente a fines de agosto del 2023 cuando Vialidad Nacional hizo un acto para anunciar el llamado a licitación de la obra. El llamado se concretó el 1 de septiembre de ese año y semanas después se abrieron los sobres. Pero solo llegó una oferta: la de Autovía Construcciones y Servicios SA.

La Nación, por entonces en manos de Alberto Fernández, analizó esa única propuesta y la desestimó rápidamente. Se pasaba más de $600 millones del presupuesto asignado para la obra –que era de unos $222 millones-.

Ni siquiera llegó a asumir Javier Milei y el proceso de licitación ya estaba cerrado. El 1 de diciembre de 2023, apenas tres meses después del acto de apertura, la Ruta 40, la familia de Alan Villouta y todos los mendocinos en general, se quedaban otra vez sin la pedida pasarela.

Otra vez porque esa fue la más palpable. Pero antes, en 2019, el por entonces intendente Marcelino Iglesias ya había hecho otro anuncio que quedó en la nada.

“Guaymallén y Vialidad Nacional construirán dos pasarelas en los accesos Sur y Este”, decía Diario UNO haciéndose eco de las palabras del radical que aseguraba estar “trabajando en un convenio para hacerlas en conjunto”.

Imagen ilustrativa del Acceso Sur.

El secretario de Obras de Guaymallén en ese momento era el actual intendente, Marcos Calvente. “Proponíamos ejecutar la obra por cuenta y cargo, realizar nosotros la licitación, adjudicar y controlar la obra en conjunto. Pagábamos nosotros los certificados y después Vialidad nos devolvía esa plata. Pero eso se dilató en el tiempo y no avanzó”, repasó el año pasado sobre aquel anuncio fallido.

Tras el fracaso de la licitación de la pasarela a fines del 2023, llegó la paralización general de la obra pública nacional de la mano de Milei y con ella la pérdida de la esperanza de que la pasarela pudiese reflotarse.

El proyecto tampoco entró en la transformación del Acceso Sur que lleva adelante el Gobierno provincial con dinero del Fondo del Resarcimiento y que sí incluye otros tres puentes peatonales, pero todos en el tramo de Luján de Cuyo.

El accidente de Alan Villouta y el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli en la Corte

El 26 de agosto de 2017, Alan Villouta salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial La Barraca, en Guaymallén. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Como todos los días, cruzó a pie el Acceso Sur en dirección al oeste, pero esa vez fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne, que siguió su marcha.

Alejandro Verdenelli fue sobreseído del homicidio de Alan Villouta por un error técnico.

Al volante iba Alejandro Verdenelli, algo que se supo tres días después, cuando el empresario se entregó y reconoció haber estado al mando del vehículo. Lo que nunca pudo comprobarse fue si al momento del accidente conducía alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.

Verdenelli fue condenado en 2020 a 3 años de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para conducir por el homicidio culposo agravado de Villouta. La defensa apeló la sentencia y la causa permaneció durante años en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que recién rechazó el recurso en febrero de 2026.

En abril, el máximo tribunal provincial también rechazó un recurso extraordinario federal, un día antes de que venciera el plazo de 6 años de prescripción del delito.

Y fue entonces cuando el caso dio un giro inesperado.

La defensa planteó que Verdenelli había sido notificado de esa resolución 4 días después y que, por lo tanto, al momento de la notificación ya se había cumplido el plazo de prescripción. Aunque la Fiscalía y la querella se opusieron, el tribunal que había condenado al empresario aceptó el planteo, declaró prescripta la causa y lo sobreseyó, dejando sin efecto la condena.