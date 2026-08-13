Desgarrador testimonio del papá de Alan Villouta: "Si los jueces se equivocaron, quiero que se hagan cargo"

“Si los jueces se equivocaron, quiero que se hagan cargo”

José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro, jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

“Si los jueces se equivocaron, quiero que se hagan cargo”, afirmó Andrés, en referencia a la decisión que dejó a Alejandro Verdenelli sin condena por el paso del tiempo.

El padre de Alan apuntó especialmente contra la notificación de la resolución que rechazó el último recurso de la defensa. La decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, integrada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, había sido tomada el 13 de abril, un día antes de que venciera el plazo de 6 años desde la sentencia original, pero la comunicación formal a Verdenelli se concretó 4 días después.

Para Villouta, ese punto resulta central y no está dispuesto a aceptar que el caso termine simplemente con la prescripción. “Yo no me voy a quedar de brazos cruzados”, sostuvo, y anticipó que hará todo lo que esté a su alcance para que se determine si existió un error y, en ese caso, quién debe responder por él.

El hombre también contó que se comunicó con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Según explicó, desde esa cartera pondrán a disposición de la familia al defensor de la víctima y le brindarán acompañamiento para intentar que el caso no quede impune.

Alan Villouta murió atropellado en el Acceso Sur, el 26 de agosto de 2017. El hombre que lo atropelló, César Verdenelli, quedó libre de culpa y cargo porque la causa prescribió.

El sentimiento de impotencia del padre de Alan Villouta

En medio de la conversación, el papá de Alan Villouta expresó con una frase cargada de ironía y dolor lo que representa para él el desenlace judicial: “Hoy sentí que yo tenía que salir a pedirle perdón a Verdenelli porque ahora es inocente”.

La frase no fue una reivindicación del empresario, sino la manera que encontró el padre de Alan para expresar su indignación frente a una situación que considera incomprensible: después de años de espera, una condena y distintas instancias judiciales, el caso terminó sin efecto por el vencimiento de los plazos.

Andrés recordó además que Verdenelli no se quedó en el lugar después de haber atropellado a su hijo Alan. El joven había salido de trabajar de un restaurante y se dirigía a su casa cuando fue embestido. El conductor huyó y recién tres días después se presentó ante la Policía.

La demora en el proceso judicial terminó teniendo, para la familia, una consecuencia devastadora: la condena a 3 años de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para conducir ya no tienen efecto.

Qué dice el padre de Andrés Villouta sobre el accionar de Verdenelli

Andrés también cuestionó la conducta que, según afirmó, Verdenelli había tenido antes de haber atropellado a su hijo. Aseguró que el empresario acumulaba 12 faltas gravísimas de tránsito antes del accidente, entre ellas el paso de semáforos en rojo.

Para el padre de Alan, esos antecedentes muestran que el accidente no puede analizarse como un hecho aislado y cuestionó que, a esta altura, Verdenelli ya vuelva a manejar.

“Él siempre se ha manejado así porque tiene dinero”, afirmó Andrés, quien consideró que, después de lo ocurrido, quienes circulan por las calles son los que deben cuidarse frente a conductores que no cumplen las normas.

Ocho años después de la muerte de Alan Villouta, el dolor del padre sigue intacto. Pero ahora, además de reclamar por la muerte de su hijo, Andrés quiere que se determine cómo una causa que llegó a una condena terminó cayendo por el paso del tiempo y, sobre todo, que alguien se haga cargo de ese resultado.

Un diputado presentará un proyecto para fijar plazos en causas por homicidios viales

A raíz de lo ocurrido con la causa por la muerte de Alan Villouta, el diputado mendocino Franco Ambrosini (UCR) anunció que impulsará un proyecto de ley para establecer plazos procesales en las causas por homicidios viales y evitar que la demora judicial termine favoreciendo la prescripción. La iniciativa busca que estos procesos tengan tiempos definidos para su resolución y que la mora de los tribunales no termine perjudicando a las víctimas y sus familias.