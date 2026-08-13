La bronca venía desde que estaban en la calle. El destino quiso que se encontraran adentro de la cárcel. Todo derivó en una pelea entre 4 presos donde dos de ellos -padre e hijo- se llevaron la peor parte y sufrieron lesiones. Ahora, los agresores terminaron condenados tras admitir la golpiza ocurrida hace poco más de 3 meses.
Tenían una bronca callejera, cayeron todos presos y padre e hijo se llevaron la peor parte
Dos presos admitieron un brutal ataque contra otros 2 reclusos a los que atacaron con piñas y hasta planchazos
En la siesta del 19 de abril pasado, Alexis Facundo Sepúlveda (24) se encontraba realizando entrega de viandas a otros presos en la cocina del penal de Almafuerte. Esta tarea de fajinero la hacía junto a su padre, Bautista Florindo Sepúlveda (48). Ambos están presos tras admitir haber participado de un robo donde asesinaron a un finquero -ver más abajo-.
Alexis Sepúlveda arrastraba problemas con otros internos, quienes lo conocían de afuera de la cárcel y se la tenían jurada por algunos robos que había cometido. Ese día, decidieron tomar revancha dentro del penal.
La agresión a los presos y la condena
La investigación reconstruyó que dos presos lograron colarse al sector de cocina del módulo 1 donde estaban los Sepúlveda. Eran Enzo Jonathan Cruz Soto (37) y Cristian Adrián Britos Miranda (71), ambos cumpliendo condenas por robos.
Le pegaron una patada en la cabeza a Alexis Sepúlveda y comenzaron a golpearlo. Su padre intentó defenderlo, pero uno de los agresores tomó una plancha y lo atacó en reiteradas oportunidades. Sufrió politraumatismos con pérdida de conocimiento y quedó internado con riesgo de vida. Su hijo sufrió la pérdida de un diente.
Cristian Britos y Enzo Cruz fueron imputados en un principio por tentativa de homicidio simple. Sin embargo, sus defensa llegaron a un acuerdo con la fiscal Andrea Lazo para realizar un juicio abreviado.
Este jueves, la jueza Mariana Gardey los condenó a 3 años de cárcel por lesiones graves y lesiones leves. La sentencia se unificó con las penas anteriores, por lo que Britos deberá cumplir un total de 6 años y 10 meses de cárcel, mientras que Cruz estará una década preso.
Los antecedentes de los presos que fueron golpeados
El viernes 28 de abril de 2023, en horas de la noche, un grupo de asaltantes ingresó a la finca de Felipe Villca (52), en Maipú, sabiendo que había comprado cerca de mil dólares recientemente. Tras reducir a su esposa, lo asesinaron con dos fuertes golpes en su cabeza. Se terminaron llevando dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos como garrafas.
Días después del hecho de sangre, fueron detenidos cuatro sospechosos. Tres de ellos decidieron declarar y admitieron haber participado del asalto pero negaron haber sido los autores del asesinato.
De esta forma, los presos fueron condenados en distintos juicios abreviados Bautista Sepúlveda a 15 años de cárcel y su hijo Alexis Sepúlveda a 10 años.
En pocas palabras
- Dos presos condenados: admitieron la golpiza a padre e hijo en la cárcel de Almafuerte.
- Bronca trasladada: el ataque ocurrió por rencores previos de la calle.
- Condena unificada: los agresores recibieron penas de hasta 10 años de prisión.