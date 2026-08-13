Tenían una bronca callejera, cayeron todos presos y padre e hijo se llevaron la peor parte

Los presos se pelearon en el interior del penal de Almafuerte.

La agresión a los presos y la condena

La investigación reconstruyó que dos presos lograron colarse al sector de cocina del módulo 1 donde estaban los Sepúlveda. Eran Enzo Jonathan Cruz Soto (37) y Cristian Adrián Britos Miranda (71), ambos cumpliendo condenas por robos.

Le pegaron una patada en la cabeza a Alexis Sepúlveda y comenzaron a golpearlo. Su padre intentó defenderlo, pero uno de los agresores tomó una plancha y lo atacó en reiteradas oportunidades. Sufrió politraumatismos con pérdida de conocimiento y quedó internado con riesgo de vida. Su hijo sufrió la pérdida de un diente.

Cristian Britos y Enzo Cruz fueron imputados en un principio por tentativa de homicidio simple. Sin embargo, sus defensa llegaron a un acuerdo con la fiscal Andrea Lazo para realizar un juicio abreviado.

Este jueves, la jueza Mariana Gardey los condenó a 3 años de cárcel por lesiones graves y lesiones leves. La sentencia se unificó con las penas anteriores, por lo que Britos deberá cumplir un total de 6 años y 10 meses de cárcel, mientras que Cruz estará una década preso.

Los antecedentes de los presos que fueron golpeados

El viernes 28 de abril de 2023, en horas de la noche, un grupo de asaltantes ingresó a la finca de Felipe Villca (52), en Maipú, sabiendo que había comprado cerca de mil dólares recientemente. Tras reducir a su esposa, lo asesinaron con dos fuertes golpes en su cabeza. Se terminaron llevando dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos como garrafas.

Felipe Villca, la víctima fatal del crimen en Maipú.

Días después del hecho de sangre, fueron detenidos cuatro sospechosos. Tres de ellos decidieron declarar y admitieron haber participado del asalto pero negaron haber sido los autores del asesinato.

De esta forma, los presos fueron condenados en distintos juicios abreviados Bautista Sepúlveda a 15 años de cárcel y su hijo Alexis Sepúlveda a 10 años.