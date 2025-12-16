Aprovecharon que era nuevo en la cárcel, lo torturaron bajo la modalidad "honguito" y lo mataron. Ahora, admitieron el crimen ocurrido en el penal de Almafuerte en los primeros meses del año y deberán estar varios años más privados de su libertad tras ser condenados.
Condenaron a los presos que torturaron con un "honguito" y cometieron el crimen de otro recluso
Michael Cañete (21) y Matías Araya (19) admitieron el crimen ocurrido en la cárcel de Almafuerte en marzo pasado
Michael Samir Cañete (21) y Matías Ezequiel Araya (20) eran los sospechosos del asesinato Darío Alexander Carmona (20). A partir de este martes se transformaron formalmente en los autores del crimen intramuros ya que ellos mismos admitieron haberlo cometido.
Tras un pacto de sus abogados con la fiscal Florencia Díaz Peralta, la jueza Cristina Pietrasanta los condenó bajo la figura de homicidio simple. Michael Cañete también admitió una tentativa de robo agravado -por la cual ya estaba en la cárcel- y recibió una pena de 9 años de prisión. En tanto que Matías Araya fue sentenciado a la misma cantidad por el crimen y otra pena anterior que estaba cumpliendo.
El crimen del preso en la cárcel de Almafuerte
El 8 de marzo pasado, Alexander Carmona estaba pasando sus días en la celda 521, sector A, ala 1, del complejo penitenciario Almafuerte. Cerca de las 21, había 5 presos en el interior de esa celda: la víctima fatal, otro que también fue atacado, los dos sospechosos y otro interno acostado en la cama mientras hablaba por celular con su madre.
Alexander Carmona venía trayendo problemas con Michael Cañete y Matías Araya. Sus familiares declararon que al preso lo golpeaban, le robaban sus pertenencias y le obligaban a pelearse con otros internos. Pero esa noche, la situación llegó a un extremo dentro de la cárcel de Almafuerte.
Micahel Cañete y Matías Araya abordaron a dos de los presos que estaban en la celda. Les preguntaron si preferían el "calor o el frío". Uno de ellos eligió la segunda opción, por lo que inmediatamente fue desnudado, lo mojaron con agua y comenzaron a golpearlo.
Alexander Carmona, que había optado por el "calor", fue sometido a un método de tortura conocido como "hornito". Lo metieron debajo de su cama, lo envolvieron con sábanas y frazadas, y comenzaron a golpearlo mientras le decían "ahora vas a sentir la presión de lo que es la cárcel".
En un momento, los atacantes notaron que el preso no estaba "sufriendo mucho" por lo que le arrojaron un colchón encima y continuaron con la golpiza. En un momento, Alexander Carmona dejó de gritar y pedir auxilio: había perdido la vida tras quedarse sin aire. La situación que derivó en el crimen duró aproximadamente 40 minutos.