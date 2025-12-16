Condenaron a los presos que torturaron con un "honguito" y cometieron el crimen de otro recluso

Alexander Carmona.jpg

El crimen del preso en la cárcel de Almafuerte

El 8 de marzo pasado, Alexander Carmona estaba pasando sus días en la celda 521, sector A, ala 1, del complejo penitenciario Almafuerte. Cerca de las 21, había 5 presos en el interior de esa celda: la víctima fatal, otro que también fue atacado, los dos sospechosos y otro interno acostado en la cama mientras hablaba por celular con su madre.

Alexander Carmona venía trayendo problemas con Michael Cañete y Matías Araya. Sus familiares declararon que al preso lo golpeaban, le robaban sus pertenencias y le obligaban a pelearse con otros internos. Pero esa noche, la situación llegó a un extremo dentro de la cárcel de Almafuerte.

Micahel Cañete y Matías Araya abordaron a dos de los presos que estaban en la celda. Les preguntaron si preferían el "calor o el frío". Uno de ellos eligió la segunda opción, por lo que inmediatamente fue desnudado, lo mojaron con agua y comenzaron a golpearlo.

penal almafuerte cacheuta.jpg

Alexander Carmona, que había optado por el "calor", fue sometido a un método de tortura conocido como "hornito". Lo metieron debajo de su cama, lo envolvieron con sábanas y frazadas, y comenzaron a golpearlo mientras le decían "ahora vas a sentir la presión de lo que es la cárcel".

En un momento, los atacantes notaron que el preso no estaba "sufriendo mucho" por lo que le arrojaron un colchón encima y continuaron con la golpiza. En un momento, Alexander Carmona dejó de gritar y pedir auxilio: había perdido la vida tras quedarse sin aire. La situación que derivó en el crimen duró aproximadamente 40 minutos.