El hombre que sonrió mientras apuñaló a varias personas en la calle y cometió el crimen de un chico de 14 años

crimen masacre austria 3 El lugar donde ocurrió el crimen del chico de 14 años.

La masacre y el crimen en Austria

La masacre ocurrió en horas de la tarde de ese día. El criminal actuó de forma aleatoria, sin aparente conexión previa con las víctimas. El chico de 14 años falleció en el lugar pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia.

Las otras víctimas de la masacre, entre ellas dos adolescentes más, sufrieron heridas graves y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Lo que detuvo la masacre fue la intervención heroica de Alaaeddin al-Halabi, un repartidor sirio de 42 años que circulaba por la zona. Al presenciar el crimen, embistió intencionalmente al agresor con su vehículo, inmovilizándolo hasta la llegada de la policía.

crimen masacre austria 2 Se realizaron homenajes tras la masacre y crimen del adolescente.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales y medios mostraron la escena de la detención tras el crimen: el sospechoso sentado en el suelo, rodeado de policías, con una expresión que muchos describieron como una sonrisa o risa burlona.

Las investigaciones posteriores clasificaron la masacre como un atentado islamista cometido por un individuo que se radicalizó rápidamente a través de internet, posiblemente en plataformas como TikTok. En el registro de su apartamento, la policía encontró banderas y material propagandístico. El sospechoso de crimen, que contaba con permiso de residencia legal en Austria como solicitante de asilo, admitió los cargos terroristas.