Dos condenados a 23 años de prisión por el crimen de un jubilado que asfixiaron en un baño para robarle

Polo Judicial.jpg El crimen se resolvió en un juicio abreviado.

Las pruebas del crimen en Godoy Cruz

Luego de varios días sin contestar a nadie, el 18 de agosto de 2024 Juan Agustín García (77) fue encontrado sin vida. Estaba maniatado y amordazado en el baño de su casa ubicada en el barrio La Esperanza. Había muerto por asfixia. Se trató de un robo ya que en la casa faltaban varios elementos de valor: un televisor, un equipo de música y un teléfono celular.

Desde un primer momento, el propio hijo de la víctima fatal declaró que sospechaba de Martín López, un amigo suyo que desde hace algunos días vivía junto a su pareja como inquilinos en esa casa pero los habían echado ya que no les gustaba el estilo de vida que llevaban.

Las cámaras de seguridad que captaron a dos hombres saliendo de la casa ubicada en Godoy Cruz con un carrito de supermercado cargado con los elementos sutraídos.

La prueba clave fue un estudio que realizó el Laboratorio de Huellas Genéticas Forenses sobre distintos rastros de ADN que se encontraron en el lugar del crimen, particularmente en las sogas con las cuales maniataron a Juan Agustín García. El cotejo arrojó match con Lucas Díaz, cuyo perfil ya estaba cargado en la base de datos porque tiene antecedentes penales. Tras ser detenido, su propia pareja declaró en la causa y dijo que el sospechoso le confesó que "se había mandado una cagada" y que no sabía qué hacer, luego de ver la noticia en la televisión sobre el crimen del jubilado.

En tanto que se intervinieron los teléfonos de los sospechosos y sus entornos. En esas escuchas se detectó que Martín López hablaba sobre el crimen con su novia y su hermana, donde decía que su presunto cómplice había sido capturado por "bocón" y que probablemente lo iba a "botonear".