Le negaron salir de la cárcel al joven acusado del crimen de un estudiante de periodismo

Sin embargo, tras el dictamen negativo de la Unidad Fiscal de Homicidios, la misma juez rechazó el pedido de la defensa por lo que el sospechoso de cometer el crimen continuará alojado en la penitenciaría.

El crimen en Guaymallén

El 27 de septiembre pasado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta. Se llevaron una bicicleta, un teléfono celular y una cámara de fotos de la víctima fatal. El lunes siguiente, 29 de septiembre, los vecinos ingresaron al departamento porque les llamaba la atención la situación y se encontraron con el cadáver del joven. Estaba maniatado, había sido estrangulado y en el interior estaba todo revuelto.

Patricio Aracena era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.

La investigación tuvo un quiebre cuando el menor de 15 años, viendo la notoriedad pública que había tomado el crimen, le confesó el hecho a sus progenitores y estos lo entregaron ante las autoridades junto a un abogado particular. El adolescente ratificó su versión en la causa y apuntó a Tomás Gómez como la persona que estranguló a la víctima fatal, aunque su declaración tuvo que ser interrumpida porque comenzó a autoincriminarse.

El menor dijo que Tomás Gómez, su vecino y peluquero, le ofreció $10.000 si lo acompañaba hasta la casa de una persona que le iba a llevar marihuana. Se dirigieron en una moto de 110 cilindradas hasta el departamento de Patricio Aracena, hicieron el pase de manos de la droga y volvieron a su barrio. Sin embargo, a los pocos minutos su vecino le pidió que lo acompañara de nuevo al lugar para llevar más estupefacientes. En esa ocasión -siguiendo el relato del menor de edad- entraron al departamento y le dijeron que busque un casco que había quedado en la habitación. Atrás suyo ingresó Patricio Aracena, quien lo amenazó con un cuchillo, le bajó los pantalones e intentó abusarlo sexualmente.

El adolescente se resistió y logró encerrarse en un baño. Desde adentro escuchó cómo Patricio Aracena era golpeado por Tomás Gómez y le gritaba que le iba a entregar la plata. Luego, el presunto asesino le abrió la puerta del baño y le pidió que busque un alargador para maniatar a la víctima del crimen. Finalmente, se retiraron con la bicicleta del hombre estrangulado.