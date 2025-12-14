La ex policía condenada por matar a su colega, cerca de la domiciliaria por falta de lugar en la cárcel

Claudia Marina Pérez 2.jpg Claudia Martina Pérez.

Ante la falta de espacio para las prisioneras, la Justicia dispuso una medida de resguardo de integridad física (RIF). Es decir, desde que fue detenida aquel 21 de febrero de 2022, Marina Pérez se encuentra en una celda en soledad aislada del resto de las presas. Esto ha llevado a disminuir su posibilidad de participación en actividades recreativas y educativas dentro de la cárcel.

Así y todo, la ex policía ha denunciado hostigamiento tanto de personal penitenciario como de otras reclusas. Incluso, en alguna ocasión le dijeron que la iban a "sacar en una bolsa negra", según manifestó.

Con este argumento, sumado a que tiene 3 hijos -de 12, 11 y 9 años- que viven con su madre, su defensa pidió la prisión domiciliaria. El jueves pasado se realizó una audiencia donde el fiscal de Ejecución Penal Gustavo Fehlmann solicitó una serie de medidas respecto a la viabilidad de una pulsera de GPS antes de emitir su dictamen. Luego de estas medidas, el juez Gabriel Bragagnolo resolverá la situación de Marina Pérez.

Nidia Angulo.jpg Nidia Angulo, la policía asesinada por su colega.

Policía asesinada

Nidia Angulo fue encontrada sin vida en la mañana del 18 de febrero de 2022 en la subcomisaría El Sauce de Guaymallén. La uniformada se había dormido mientras hacía una guardia en soledad, ya que sus dos colegas habían salido a realizar un patrullaje. Tenía un disparo en la sien derecha, lo que motivó que se descartara rápidamente la teoría del suicidio ya que la víctima era zurda. Además, en el lugar faltaba su pistola 9 milímetros y su teléfono celular.

La necropsia del Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó que el disparo que tenía la víctima no presentaba signos de resistencia, por lo que primó la hipótesis de que la policía fue ultimada mientras dormía. Debido a esto, Marina Pérez fue imputada por homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego.

Angulo había comenzado una relación con un policía que hasta fines de 2021 era la pareja de Marina Pérez. Este fue el móvil del crimen, según probó la Unidad Fiscal de Homicidios. En agosto de 2022, la sospechosa pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido el hecho de sangre y fue condenada a prisión perpetua.