Confirmado el precio del dólar este lunes 15 de diciembre cuando abran los bancos

Ya es un hecho. Los bancos más importantes de Argentina le comunicaron al Banco Central cuál será la cotización del dólar este lunes 15 de diciembre, cuando habiliten las operaciones en moneda extranjera.
Durante la última semana, la cotización del dólar tuvo poco movimiento, lo que influyó directamente en el precio de la moneda norteamericana que las entidades bancarias le comunicaron al Banco Central para la mañana del lunes 15 de diciembre y en donde se reflejará una pequeña suba con respecto al inicio del viernes pasado.
Ante la cercanía del pago de los aguinaldos en la mayoría de las empresas y en el Estado, los bancos señalaron que el precio del dólar estará en un promedio de $1.462 para el público que desee comprar, aunque las entidades lo podrán tener a mayor o menos precio, pero alrededor de ese promedio.
El precio del dólar este lunes 15 de diciembre en cada banco
Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este lunes 15 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:
- Banco Galicia: $1.465
- Banco Nación: $1.465
- Banco ICBC: $1.45
- Banco BBVA: $1.465
- Banco Supervielle: $1.460
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
- Banco Patagonia: $1.465
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.456
- Banco Credicoop: $1.465
- Banco Macro: $1.470
- Banco Piano: $1.465
- Banco de Comercio: $1.450
Dólar oficial contra dólar blue: cuál es el más barato
Mientras los bancos confirmaron que el precio del dólar oficial se comenzará a vender a un precio de alrededor de $1.460, las cuevas dieron a conocer que allí, la moneda norteamericana paralela tendrá un valor menor y que será de $1.445.
Esto significa que el dólar blue tendrá, por quinta semana consecutiva, un precio diferente al del dólar oficial, según los datos de estos últimos al Banco Central de la República Argentina.