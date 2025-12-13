Confirmado el precio del dólar este lunes 15 de diciembre cuando abran los bancos

Durante la última semana, la cotización del dólar tuvo poco movimiento, lo que influyó directamente en el precio de la moneda norteamericana que las entidades bancarias le comunicaron al Banco Central para la mañana del lunes 15 de diciembre y en donde se reflejará una pequeña suba con respecto al inicio del viernes pasado.

Ante la cercanía del pago de los aguinaldos en la mayoría de las empresas y en el Estado, los bancos señalaron que el precio del dólar estará en un promedio de $1.462 para el público que desee comprar, aunque las entidades lo podrán tener a mayor o menos precio, pero alrededor de ese promedio.