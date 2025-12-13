Inicio Policiales atropellado
Maipú

Un peatón murió al ser atropellado cuando cruzaba por el Acceso Este

La víctima fue embestida por una Duster en el Acceso Este a la altura del departamento de Maipú. Todavía no fue identificado

Un hombre que no llevaba documentos murió atropellado este sábado en el Acceso Este.

Un hombre murió este sábado por la noche luego de ser atropellado por un vehículo en el Acceso Este, a la altura del tramo comprendido entre Don Bosco e Isidro Maza, en el departamento de Maipú. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 21.33 y es investigado como un caso de homicidio culposo.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial se produjo cuando un automóvil Renault Duster, dominio NEI 204, circulaba por el Acceso Este en sentido oeste-este. En esas circunstancias, un peatón -un hombre que no llevaba documentación al momento del hecho- intentó cruzar la arteria y fue embestido por el vehículo.

Como consecuencia del impacto, la víctima quedó tendida sobre la calzada y falleció en el lugar. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), interno 168, a cargo de la médica Yorlano Rohini, constató el deceso.

La Duster que atropelló a un peatón
El vehículo con el que fue embestido el peatón quedó destrozado en el lugar del impacto.

El conductor del rodado, identificado como B.A.E., resultó ileso y fue sometido al dosaje de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).

En el lugar trabajó personal policial de Tránsito y de la jurisdicción, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. La identidad del peatón aún no había sido confirmada y se aguardaba su identificación oficial.

