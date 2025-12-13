Un peatón murió al ser atropellado cuando cruzaba por el Acceso Este

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial se produjo cuando un automóvil Renault Duster, dominio NEI 204, circulaba por el Acceso Este en sentido oeste-este. En esas circunstancias, un peatón -un hombre que no llevaba documentación al momento del hecho- intentó cruzar la arteria y fue embestido por el vehículo.

Como consecuencia del impacto, la víctima quedó tendida sobre la calzada y falleció en el lugar. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), interno 168, a cargo de la médica Yorlano Rohini, constató el deceso.