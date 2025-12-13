Video: el momento en que detienen a 2 padres por la muerte de su hija que dejaron sóla con un pitbull

muerte pitbull niña 2 Los padres detenidos tras la muerte de la niña.

La muerte que se pudo evitar

Locklynn McGuire, nacida el 12 de diciembre de 2022, era la hija de Jorden McGuire (34) y Darci Lambert (24). La familia residía en una modesta casa en Oklahoma City, Estados Unidos. Según documentos judiciales, el hogar albergaba no solo a la niña, sino también a 4 perros, 3 de los cuales presentaban signos evidentes de desnutrición.

Un incidente previo a la muerte había encendido una alarma que los padres ignoraron fatalmente. Doce días antes del ataque letal, el 6 de noviembre, el mismo pitbull había atacado a la niña causándole una herida grave en su oreja. Pese a ello, los padres optaron por mantener al animal en el hogar.

La noche del 18 de noviembre, alrededor de las 23, el padre acostó a Locklynn McGuire en su habitación. El pitbull permaneció con ella durante horas. Al llegar los oficiales de la Policía de Estados Unidos, la niña yacía inerte en el suelo tras haber sufrido mordidas profundas, laceraciones y lesiones grotescas.

El 21 de noviembre, apenas 3 días después, Jorden McGuire y Darci Lambert fueron arrestados y acusados de homicidio. Las imágenes de las cámaras corporales, liberadas recientemente por el departamento de policía de Estados Unidos, capturan el caos emocional.

Los padres continúan detenidos tras la muerte de su hija y si son condenados enfrentan una pena de prisión perpetua.