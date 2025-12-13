Exploración minera: cómo sigue el camino en búsqueda de cobre en Malargüe, tras la aprobación legislativa

Nueva etapa para 27 proyectos mineros en Malargüe

Tanto los tres de Kobrea como los otros 24 proyectos cuyas DIAs fueron ratificadas por la Legislatura esta semana tienen que cumplimentar una serie de requisitos y condiciones exigidos por la Autoridad Minera para poder comenzar con los trabajos de campo de la exploración propiamente dicha.

Mario Castelli, presidente de Kobrea Argentina, adelantó a Diario UNO de qué se trata esta etapa.

“Pese a que ya están aprobados los métodos de perforación, con la ratificación legislativa no basta para poder empezar los trabajos en campo”, explicó.

“Tal como sucedió con los proyectos aprobados en la primera etapa del MDMO, los propietarios mineros debemos presentar un manual de buenas prácticas y una línea de base ambiental, es decir, una serie de documentos ambientales y técnicos previos a empezar el trabajo en el lugar”, agregó.

E insistió: “No podemos comenzar con actividades en campo hasta no cumplir con todos los protocolos que tiene dispuesta la Autoridad Minera”.

distrito minero malargue kobrea Tierras de Kobrea en el Malargüe Distrito Minero Occidental.

Como dijo Castelli, estos requisitos deben ser cumplidos por Kobrea para Sofi, El Destino y Cuprum; por Guillermo Miguel Wild Ceruzzi de New Era Metals para Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero) y Mercedes (Mercedes North); por Raúl Concina para Pampa, Tango, Chamamé, Elisa, Titán, Qatar y Excalibur; por Pampa Exploración SA para Clotilde y Villagra; por el propio Wild Ceruzzi para Malargüe West, La Victoria y Alicia (AO de la Piedra); por minera Agaucu para Sierra Azul y Tordillo; por José Arturo Fugazzotto para Lucero; por la minera La Zubia SAS para Malargüito; por Agaucu, Concina y Sudflow para PAS; y por Andean Exploration para Belluno, Angélica y Roma y Veneto.

El Perdido, el proyecto minero más próximo a perforar en Malargüe

Después de que la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental de Mendoza aprobaran la actualización del Informe de Impacto Ambiental de Kobrea para el proyecto El Perdido, la firma canadiense comenzó la construcción de un camino de acceso minero de aproximadamente 14 kilómetros.

El plan inicial era finalizar esos trabajos en los primeros días de diciembre, pero por la complejidad del acceso, la tarea viene un poco demorada.

“Esperamos comenzar cuanto antes con las perforaciones ahí”, confió Castelli. Esto sucederá una vez que esté finalizado el camino y se instale en la zona el campamento temporal de exploración.

Para proceder con las actividades de perforación diamantina en el sistema de pórfido de cobre-oro-molibdeno de El Perdido, Kobrea firmó un contrato de perforación con la empresa Conosur Drilling.