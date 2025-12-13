Andrés Lombardi cruzó a la UCR nacional por discutir cargos y no un programa político

Las diferencias de Mendoza con el radicalismo nacional

comité radical 1 Funcionarios y militantes participaron de la reunión en el comité radical. UCR

La frase más dura estuvo dirigida sin rodeos al Comité Nacional. Lombardi sostuvo que hoy el radicalismo nacional “no tiene mensaje para los radicales, no tiene mensaje para el gobierno ni para los simpatizantes”.

Y remató con una definición que sintetiza su mirada: “Lamentablemente el radicalismo nacional sigue mirando más cómo juntan delegados que discutir cuál es el programa para el radicalismo”.

En contraste, Lombardi defendió el funcionamiento del radicalismo mendocino y lo puso como ejemplo de orden político. Aseguró que en la provincia se discute programa, se rinden cuentas y se gobierna con una lógica de equipo.

En este sentido, destacó que Cambia Mendoza viene aplicando desde hace una década un modelo de gestión coherente con los objetivos que hoy discute el país: equilibrio fiscal, modernización del Estado, apertura económica y eliminación de trabas burocráticas.

Acompañamiento al gobierno de Javier Milei

Lombardi fue explícito al ratificar el apoyo político al gobierno de Javier Milei. Señaló que el radicalismo mendocino coincidía desde antes con ese programa económico y que esa definición política permitió consolidar un frente electoral amplio.

Recordó que en la última elección nacional, la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza obtuvo el 54% de los votos en la provincia, lo que interpretó como una señal clara de respaldo social a ese rumbo.

El titular de la UCR provincial subrayó que ese acuerdo político también se tradujo en gobernabilidad concreta: mayorías legislativas inéditas, acompañamiento de La Libertad Avanza en la Legislatura y posibilidad de alcanzar los dos tercios en ambas cámaras.

Según Lombardi, ese escenario es consecuencia directa del mensaje político que el radicalismo mendocino le dio a la sociedad.

Los temas que ocupan al gobierno provincial

Comité radical 2 Natalio Mema, ministro de Gobierno del gobierno de Alfredo Cornejo, también participó de la reunión. UCR

Otro de los ejes fuertes fue la defensa de la ampliación de la matriz productiva, con una mención directa a la minería y al petróleo. Lombardi pidió “hablar con claridad” y dejó en claro que el gobierno provincial apuesta a ese desarrollo con controles ambientales y reglas claras.

Comparó la situación con Neuquén y sostuvo que Mendoza necesita sueldos más altos y una economía más dinámica, algo que -según dijo- no se logra postergando debates por prejuicios o posiciones minoritarias.

De cara a las elecciones municipales en seis departamentos, Lombardi llamó a poner a la UCR en modo campaña y destacó el rol de la militancia. Aseguró que el escenario político no cambió y que hay condiciones para obtener buenos resultados si el radicalismo despliega trabajo territorial.

El cierre fue una reafirmación política: unidad partidaria, programa claro y mirada puesta en la sociedad. Lombardi dejó en claro que el radicalismo mendocino se siente protagonista, con poder real y un proyecto propio, aun cuando eso implique marcarle la cancha a la conducción de la UCR nacional.