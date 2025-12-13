Una familia mendocina sufrió un violento robo en Chile en plena ruta y les llevaron la camioneta

Una familia mendocina sufrió un violento robo en Santiago de Chile, cuando regresaban a Mendoza. Laura Lorca, su esposo Marcos Aseo y sus dos hijas de 9 y 13 años fueron asaltados en plena carretera -Vespucio y 5 Norte- con la modalidad de "encerrona": una camioneta se cruzó delante de su vehículo y se bajaron 4 hombres encapuchados y armados.
Fueron obligados a despojarse de todo lo que llevaban, incluso las dos nenas se quedaron descalzas en medio de la ruta, y los delincuentes se llevaron su auto y todas las pertenencias, bajo amenaza con armas de fuego.
Para Laura fue una terrible experiencia que le dejó algo positivo: la solidaridad de la gente, muchos ciudadanos chilenos que se acercaron a ayudarlos, y también la necesidad de contarlo para que otros argentinos tengan precaución cuando circulen por la ruta, ya que este tipo de robos se está volviendo muy frecuente en Chile, relató la mujer a Diario UNO.
Cómo y dónde ocurrió el robo
Durante el último fin de semana largo, Laura y su familia habían pasado un par de días en Viña del Mar. El lunes 8 de diciembre, ya de regreso a Mendoza, decidieron pasar por Santiago de Chile para hacer las últimas compras en un shopping. A la salida de este centro comercial, cerca de las 10.30, tomaron la carretera y allí ocurrió el robo.
Cuatro hombres armados a bordo de un Jeep negro sin patente, encerraron a la familia de Mendoza que viajaba en una camioneta Territory, y los obligaron a bajarse, mientras golpeaban los vidrios con la culata de las armas.
Luego de robar todo lo que llevaban e incluso los bolsos de mano con los celulares, se fueron, llevándose el vehículo y los documentos personales.
La solidaridad de la gente
Laura destacó que muchas personas se bajaron a auxiliarlos y los acercaron hasta las dependencias policiales, ya que Carabineros no asistió al lugar del hecho a pesar de haberlos llamado.
Una vez en la estación de policía, realizaron la denuncia pero Laura contó que no los atendieron muy bien. Lo que sí lograron averiguar es que este tipo de robos se ha vuelto muy frecuente en Chile y que por esta razón, Carabineros tiene demasiadas denuncias y pocos recursos.
Por otra parte, pidieron asistencia al Consulado para poder regresar a Argentina, y desde esta entidad les facilitaron la documentación.
Ahora solo les queda esperar que les llegue la denuncia del robo del vehículo, ya que sin esto no pueden continuar con los trámites del seguro en Mendoza.
Un llamado de atención para quienes viajen a Chile
Lo que destacó la mujer que fue asaltada en plena carretera chilena, es que las personas que decidan pasar las vacaciones en Chile se tienen que cuidar al circular por las rutas.
"No solo nos roban a los argentinos, sino también a los chilenos, mucha gente me contó que les habían robado el auto en plena calle", manifestó e instó a los viajeros a tomar precauciones ya que no es el primer caso que se conoce a través de los medios de comunicación.