El animal con ojos enormes, cabeza de "Exorcista" y dedos como extraterrestre: cuál es

El mundo y la naturaleza son maravillosos. Aunque lo que tiene de extraordinario lo tiene de extraño. En el caso del mundo animal, algunos tienen aspectos diferentes, comportamientos e incluso raros. Te detallamos en esta un llamativo e inusual animal que viven en la Tierra, pero parece de otro mundo.
En el inmenso mundo marino hay criaturas que han inspirado mitos y relatos sobre curiosidades increíbles. Entre ellas, una sobresale por su apariencia. Se trata del tarsero.
Tarsero: el animal con ojos enormes, cabeza de "Exorcista" y dedos como extraterrestre
En el sudeste asiático habita uno de los animales más sorprendentes y peculiares del planeta. Con ojos desproporcionadamente grandes, una cabeza que gira como en la película El Exorcista y dedos finos y alargados que parecen de otro mundo, el tarsero se ganó la fama de ser la criatura más “extraterrestre” de la Tierra. A pesar de su apariencia inquietante, se trata de un pequeño primate tímido, nocturno y extremadamente sensible.
El rasgo más impactante del tarsero son sus ojos gigantes, que son tan grandes que no pueden moverse dentro de las órbitas. Por eso, cada uno es tan grande como su propio cerebro, un detalle que sorprende a los científicos.
Para compensar esta limitación, el tarsero desarrolló una habilidad singular: puede girar la cabeza hasta 180 grados hacia cada lado, un movimiento que recuerda a escenas de películas de terror. Esto le permite tener un rango de visión casi completo en la oscuridad, donde pasa la mayor parte de su vida.
Otro rasgo curioso del tarsero son sus dedos extremadamente largos y esqueléticos, con uñas que funcionan como ventosas. Estas manos peculiares le permiten aferrarse con fuerza a ramas muy finas, trepar con movimientos casi invisibles y saltar con una precisión sorprendente.
Su estructura corporal ligera y sus patas traseras alargadas lo convierten en uno de los mejores saltadores del reino animal, pues pueden realizar brincos de hasta 40 veces el largo de su propio cuerpo.
Pequeños primates nocturnos con una vida muy particular
Este animal mide apenas entre 10 y 15 centímetros, sin contar la cola larga que utiliza para mantener el equilibrio. Habita principalmente en Filipinas, Indonesia y algunas zonas de Malasia. Además de su aspecto único, tiene comportamientos muy llamativos:
- Es completamente nocturno, por eso sus ojos enormes le resultan esenciales.
- Se alimenta casi exclusivamente de insectos, aunque también come lagartijas o pequeños vertebrados.
- Emite sonidos ultrasónicos que el oído humano no puede detectar.
Los tarseros son parte de una de las ramas más antiguas del linaje de los primates, lo que significa que están más cerca del origen evolutivo que nosotros. Esta combinación de rasgos primitivos y adaptaciones modernas es lo que les da su aspecto “extraño”.