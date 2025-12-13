El animal con ojos enormes, cabeza de "Exorcista" y dedos como extraterrestre: cuál es

tarsero (1) Los tarseros o tarsios son primates haplorrinos del infraorden Tarsiiformes. Junto a los géneros Cephalopachus y Carlito componen la familia Tarsiidae.

El rasgo más impactante del tarsero son sus ojos gigantes, que son tan grandes que no pueden moverse dentro de las órbitas. Por eso, cada uno es tan grande como su propio cerebro, un detalle que sorprende a los científicos.

Para compensar esta limitación, el tarsero desarrolló una habilidad singular: puede girar la cabeza hasta 180 grados hacia cada lado, un movimiento que recuerda a escenas de películas de terror. Esto le permite tener un rango de visión casi completo en la oscuridad, donde pasa la mayor parte de su vida.

Otro rasgo curioso del tarsero son sus dedos extremadamente largos y esqueléticos, con uñas que funcionan como ventosas. Estas manos peculiares le permiten aferrarse con fuerza a ramas muy finas, trepar con movimientos casi invisibles y saltar con una precisión sorprendente.

Su estructura corporal ligera y sus patas traseras alargadas lo convierten en uno de los mejores saltadores del reino animal, pues pueden realizar brincos de hasta 40 veces el largo de su propio cuerpo.

tarsero (2) Las especies de tarseros en el Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas, Malasia e Indonesia, varias de las cuales están en peligro.

Pequeños primates nocturnos con una vida muy particular

Este animal mide apenas entre 10 y 15 centímetros, sin contar la cola larga que utiliza para mantener el equilibrio. Habita principalmente en Filipinas, Indonesia y algunas zonas de Malasia. Además de su aspecto único, tiene comportamientos muy llamativos:

Es completamente nocturno, por eso sus ojos enormes le resultan esenciales.

Se alimenta casi exclusivamente de insectos, aunque también come lagartijas o pequeños vertebrados.

Emite sonidos ultrasónicos que el oído humano no puede detectar.

Los tarseros son parte de una de las ramas más antiguas del linaje de los primates, lo que significa que están más cerca del origen evolutivo que nosotros. Esta combinación de rasgos primitivos y adaptaciones modernas es lo que les da su aspecto “extraño”.