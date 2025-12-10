Más de uno alguna vez se preguntó cuál es la diferencia que hay entre burro, mula y asno, términos que suelen confundir a las personas y que, para el poco conocedor de estos animales, es muy difícil diferenciar uno del otro.
¡Mirá vos!
Cuál es la verdadera diferencia entre un burro, un asno y una mula
Más de uno suele desconocer cuál es la diferencia existente entre un burro, un asno y una mula, animales muy adorables
Estos animales domésticos están presentes en la vida de las personas desde hace miles de años y son realmente adorables.
De todos, hay lugares en donde no es muy habitual su presencia y la gente sólo se los imagina, sin saber cuál es realmente el burro, la mula y el asno.
Diferencia entre un burro, una mula y un asno
- Aunque muchos no lo saben, lo primero que hay que dejar en claro es que, para que no haya más confusiones, es que un burro es el mismo animal que un asno.
- Se tratan expresiones que tienen el mismo significado y no contemplan diferencias para referirse al mismo animal.
- El término asno se lo utiliza por lo general de una manera más formal, mientras que burro es una expresión más coloquial.
- De esa manera, si uno se da una vuelta por internet, libros o enciclopedias, se encontrará que burro y asno son lo mismo, una especie de la familia de los équidos y qué por lo general, se lo usa como un animal de carga.
- El burro o asno, como uno prefiera pronunciarlo, mide alrededor de un metro y medio, tiene las orejas muy largas y tiene pelos en la cola.
- La mula, en cambio, si tiene diferencias respecto al burro o el asno. La mula es el resultado de la cruza de dos especies: el burro macho y una yegua.
- Al igual que el burro, la mula también es un animal que se lo usa de carga, sobre todo en la agricultura, donde se hacen trabajos de fuerza o resistencia.
- La mula tiene la estatura y porte de los caballos, como así también su dentadura y pelaje parejo, heredada de la yegua. Del burro heredó las orejas grandes, y la cabeza corta y gruesa.