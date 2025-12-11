Herramientas: cuál es la diferencia que existe entre una llave inglesa y una llave francesa

Existen ciertas herramientas manuales básicas que son útiles para la mayoría de los hogares. Sin embargo, hay personas que tienen una caja de herramientas guardada en el fondo de casa y no conocen las funciones de cada instrumento. A continuación, revelaremos la diferencia entre llaves francesas e inglesas.
Las llaves son útiles, y en ocasiones, si no tenemos una a disposición estaríamos en aprietos. Sin embargo, muchas personas confunden la llave inglesa y francesa, y luego de comprarla se llevan la sorpresa de que no les sirve para los tornillos o tuercas que necesitan ajustar.
Si tienes un problema en casa y no sabes si comprar una llave francesa o una inglesa, es mejor que leas a continuación. Según un artículo de Wurth, que es una compañía alemana que se dedica a la venta de herramientas y materiales, una llave inglesa es una herramienta creada "para aflojar y apretar tornillos con cabeza de forma hexagonal".
Esta herramienta se utiliza en la herrería, mecánica automotriz, mecánica ligera, cerrajería, gasfitería y plomería. Está compuesta por una parte central y un mango de metal resistente y firme para realizar acciones con facilidad. Sirve para aproximar y templar el apriete de tuercas y tornillos, reemplaza cualquier llave que falte. Con su movimiento mientras se aprieta, sujeta el tornillo o tuerca, mientras que cuando afloja, también sujeta.
Por el contrario, la llave francesa es una herramienta que tiene una abertura ajustable que puede ajustar tornillos y tuercas. Tiene forma de T con doble garganta y se ajusta con un mango giratorio. Está compuesta por una cero resistente y dura mucho tiempo. Sin embargo, ha sido reemplazada por la llave inglesa, que es más ligera.
La llave francesa ajusta y desajusta tornillos y tuercas. No necesita ejercer demasiada presión manual para ajustar o retirar la pieza sobre la que se trabaja. Cabe destacar que la diferencia entre ambas herramientas es que la llave inglesa se utiliza más para las tuberías y la inglesa es más útil para ajustar tuercas y tornillos.