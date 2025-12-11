Herramientas: cuál es la diferencia que existe entre una llave inglesa y una llave francesa

llave inglesa jpg.jpg Las llaves inglesas son ajustables.

Esta herramienta se utiliza en la herrería, mecánica automotriz, mecánica ligera, cerrajería, gasfitería y plomería. Está compuesta por una parte central y un mango de metal resistente y firme para realizar acciones con facilidad. Sirve para aproximar y templar el apriete de tuercas y tornillos, reemplaza cualquier llave que falte. Con su movimiento mientras se aprieta, sujeta el tornillo o tuerca, mientras que cuando afloja, también sujeta.

Por el contrario, la llave francesa es una herramienta que tiene una abertura ajustable que puede ajustar tornillos y tuercas. Tiene forma de T con doble garganta y se ajusta con un mango giratorio. Está compuesta por una cero resistente y dura mucho tiempo. Sin embargo, ha sido reemplazada por la llave inglesa, que es más ligera.

llave francesa1.jpg La llave francesa es una llave mucho más ligera.

La llave francesa ajusta y desajusta tornillos y tuercas. No necesita ejercer demasiada presión manual para ajustar o retirar la pieza sobre la que se trabaja. Cabe destacar que la diferencia entre ambas herramientas es que la llave inglesa se utiliza más para las tuberías y la inglesa es más útil para ajustar tuercas y tornillos.