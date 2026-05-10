¿Qué se puede hacer con el olor a cloaca que sale por la rejilla del baño?

En ocasiones, los malos olores en el baño son el producto de tapones que solo un plomero puede resolver o de problemas en la cámara séptica a la que no podemos acceder con tanta facilidad. Frente a problemas de baño más graves, lo ideal es buscar a un experto.

Hoy te voy a explicar cómo se puede eliminar un olor muy fuerte en el baño, que sale por la rejilla, usando un ingrediente natural que siempre está a mano en la alacena: vinagre blanco.

¿Por qué sale mal olor de la rejilla de mi baño?

No importa cuántas veces limpiemos el baño o qué tan ventilado esté. Muchas veces el mal olor viene de zonas más profundas que nada tienen que ver con la mugre exterior.

Dependiendo del lugar donde está ubicada la rejilla dentro del baño, va a ser su uso. Las rejillas que están en las paredes y techos por lo general están diseñadas para eliminar la humedad, el vapor y el mal olor.

rejilla baño Cuando el olor a cloaca persiste, lo mejor es consultar a un plomero.

Las rejillas del piso sirven para drenar agua, bloquear olores y evitar que las plagas de la cloaca suban hasta el baño.

El mal olor en cualquiera de estas rejillas aparece cuando la trampa de agua se evapora, se acumula mugre, hay poca ventilación o porque existe algún problema más profundo en las cloacas.

Cómo eliminar el olor de la rejilla del baño usando vinagre

Cuando este olor nos indica que la rejilla está sucia, tiene restos de jabón, pelos, sarro, óxido y hongos; es posible solucionarlo con un poco de vinagre.

El vinagre es un producto compuesto básicamente por ácido acético. Esta sustancia es abrasiva y corrosiva, pero segura para limpiar. Logra remover pegotes difíciles, mugre acumulada, moho, minerales estancados y varios tipos de manchas.

vinagre y rejilla El vinagre ablanda la suciedad y neutraliza el mal olor.

Si retiramos la rejilla superior del desagüe y vertemos partes iguales de agua y vinagre (también se puede poner un poco de bicarbonato), es probable que el olor a cloaca desaparezca.

Si el vinagre no logra eliminar este olor tan desagradable, lo más probable es que el problema venga de lo más interno del desagüe. En estos casos hay que llamar a un especialista.