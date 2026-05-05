Sin usar lavandina, esta es la forma correcta de eliminar el olor a pis de gato de la casa

El error más frecuente es recurrir a la lavandina(cloro). A continuación, te explicamos cómo se debe limpiar el pis de gato para eliminar su horrible olor de la casa.

¿Por qué no hay que usar lavandina para quitar el olor a pis de gato?

Nunca se debe usar lavandina ni productos con amoníaco para limpiar el pis de gato, ya que la orina contiene urea que, al descomponerse, libera amoníaco natural.

Cuando mezclamos lavandina con este amoníaco, se pueden generar vapores tóxicos (cloraminas) que son muy peligrosos tanto para humanos como para animales.

Pis gato La orina del gato debe limpiarse con ingredientes como vinagre y agua.

Por otro lado, para un gato, el olor de la lavandina o del amoníaco comercial es muy similar al olor de su orina. Esto puede provocar que el animal regrese al mismo lugar para orinar nuevamente, intentando "cubrir" ese olor extraño.

¿Cómo debemos limpiar o eliminar el olor a pis de gato?

El primer paso es absorber la orina. Se deben usar toallas de papel o trapos limpios para absorber la mayor cantidad de orina posible. Te aconsejamos presionar, no frotar, para evitar que la orina penetre más profundamente en las juntas del piso o las fibras de la madera.

posible. Te aconsejamos presionar, no frotar, para evitar que la orina penetre más profundamente en las juntas del piso o las fibras de la madera. A continuación realiza una mezcla de una parte de vinagre blanco por dos de agua para neutralizar las sales alcalinas de la orina en superficies lisas como cerámica o mármol. Se debe dejar actuar unos 10 minutos antes de enjuagar.

Una vez retirada la mezcla de vinagre con agua, puedes limpiar con algún líquido o desinfectante.

Finaliza pulverizando alcohol en la zona (si el material del piso lo permite) para terminar de desinfectar y permitir que se evapore naturalmente.

Gato orina La orina del gato no debe limpiarse con lavandina.

Finalmente te aconsejamos evitar secadores o máquinas de vapor, ya que las altas temperaturas fijan permanentemente la proteína de la orina a las superficies.