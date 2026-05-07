Los 7 olores de la orina: qué significa cada uno para tu salud y cuándo preocuparse

Qué significa cada olor de la orina

El olor a amoníaco s el signo más común de deshidratación. Cuando el cuerpo carece de agua, la orina se concentra y el nivel de residuos químicos aumenta. Además, si notas un color amarillo oscuro, el cuerpo te está pidiendo líquido.

Un olor dulce no es buena señal. En el ámbito de la salud, esto suele ser un indicador de diabetes no controlada o azúcar alta en sangre.

Si percibes un aroma persistente a moho, podría estar relacionado con el hígado. Cuando este órgano no filtra correctamente las toxinas, estas pueden manifestarse en el aroma de tu orina.

Ciertos alimentos como los espárragos, el ajo o el café liberan compuestos de azufre durante la digestión que se filtran rápidamente, por lo que no todo tiene por qué ser una señal de alarma.

Si el aroma es insoportable y se acompaña de una apariencia turbia, lo más probable es que exista una infección urinaria. E dolor al orinar es otro de los indicadores de este diagnóstico.

olor, orina Algunos alimentos y medicamentos pueden alterar el olor de la orina.

Especialmente común en mujeres, el aroma a pescado al orinar puede indicar vaginosis bacteriana o, en casos más raros, una condición metabólica llamada trimetilaminuria. Es fundamental acudir a un médico y no intentar disfrazar este olor con jabones perfumados.

Por último, el consumo de ciertos medicamentos pueden darle a la orina cierto olor químico distintivo, lo que se engloba en una reacción completamente normal.

Cuándo es momento de preocuparse

Aunque el olor es un gran indicador, para la salud integral es vital observar otros síntomas. Debes acudir al médico de inmediato si el cambio de aroma persiste por más de 48 horas o si viene acompañado de: