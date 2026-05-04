Ni canela ni bicarbonato: cómo quitar el mal olor de la heladera en tiempo récord con un ingrediente mágico

mal olor heladera Dejá tu heladera sin rastros de mal olor gracias a este truco.

En este sentido, para que el mencionado truco sea efectivo debemos asegurarnos de eliminar cualquier rastro de humedad del café. El uso de restos húmedos es un error común que deriva en la aparición de moho en pocos días, invalidando el proceso.

En consecuencia, la técnica correcta consiste en desparramar el café usado sobre una bandeja y exponerlo a la luz solar hasta que se seque o bien aprovechar el calor residual del horno después de cocinar para eliminar la humedad de los granos.

Una vez que el café está completamente seco al tacto, sus poros se dilatan, quedando listos para capturar de manera activa las moléculas de olor que circulan dentro de la heladera. En este punto, habrá que colocar el ingrediente en un recipiente pequeño y sin tapa, en uno de los estantes del electrodoméstico.

Este truco mantiene su efectividad durante un periodo de dos a tres semanas. Cuando el aroma característico del café se desvanezca, es señal de que su capacidad de absorción ha llegado al límite y debe ser renovado.

cafe Decile adiós al mal olor de la heladera con un poco de café.

Otros lugares de casa donde puedo usar café para quitar el mal olor

Además del uso dentro de la heladera, también podrás utilizar este truco para quitar el mal olor en otros lugares de la casa tales como

Tacho de basura: esparcir granos secos en el fondo del tacho de basura ayuda a controlar los olores de los desechos orgánicos.

Ropero o alacena: el uso de saquitos de tela con café seco es ideal para placares o alacenas con poca circulación de aire.

De esta forma, el residuo que antes terminaba en la basura se convierte en un efectivo truco de limpieza y mantenimiento del hogar.