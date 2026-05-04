El mayor humedal del planeta Tierra es de América del Sur: 220.000 kilómetros cuadrados y alberga la mayor población de caimanes

El mayor humedal del planeta Tierra es el Pantanal, ubicado en América del Sur. Este gigantesco sistema natural se extiende principalmente por Brasil, aunque también alcanza partes de Bolivia y Paraguay, y puede abarcar entre 140.000 y 220.000 kilómetros cuadrados, dependiendo de las temporadas de inundación.

El Pantanal no solo destaca por su tamaño, sino también por su extraordinaria biodiversidad. Es considerado uno de los ecosistemas más ricos del planeta Tierra, con una alta concentración de caimanes, jaguares, aves y peces. Mas que un humedal, es un paisaje vivo, cambiante y esencial para el equilibrio ambiental del continente.

Humedal el pantalan (1)

El gran humedal cambiante de América del Sur

El Pantanal se distingue por su dinámica hídrica única en el planeta Tierra. El agua no corre con rapidez, sino que avanza lentamente por una llanura casi completamente plana, donde puede tardar meses en desplazarse. Durante la temporada de lluvias, gran parte del territorio queda inundado, mientras que en la estación seca el agua retrocede, dejando suelos que alternan entre la saturación total y la sequedad extrema dentro de un mismo año.

Esta transformación constante también define su funcionamiento ecológico. El ciclo de inundación puede durar entre cuatro y seis meses, conectando ríos, lagunas y campos en un solo sistema temporal. En ese proceso, la fauna acuática se expande por toda la planicie, creando una red viva de interacción entre especies. Así, el Pantanal no es solo un humedal por su tamaño, sino por su comportamiento cambiante, que regula el agua y sostiene uno de los equilibrios naturales más complejos del planeta.

Uno de los grandes encantos de este humedal es la posibilidad real de encontrarse, en plena libertad, con el jaguar (Panthera onca), el felino más imponente del continente americano, tanto por tamaño como por fuerza. En el tramo del Pantanal que atraviesa la rodovía Transpantaneira, la vida salvaje se despliega sin reservas: aparecen el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), el guacamayo jacinto (Anodorhynchus hyacinthinus) y el ocelote (Leopardus pardalis), entre muchas otras especies.

A esto se suma un mundo acuático vibrante, donde la fauna se deja ver a muy corta distancia y parece posarse frente a la lente sin miedo: nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis), martines pescadores gigantes (Megaceryle torquata) y los siempre presentes caimanes yacaré (Caiman yacare), que completan este ecosistema tan diverso como fotogénico.