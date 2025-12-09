Señales de tránsito rojas y amarillas: en qué se diferencia y qué mensaje transmiten

¿Qué significan las señales de tránsito rojas?

Las señales de tránsito representadas con el color rojo están asociadas a prohibiciones, restricciones y obligaciones estrictas. Su función principal es alertar sobre acciones que NO pueden realizarse o marcar límites que deben respetarse sin excepción. Mayoritariamente representan:

Prohibición, es decir, indica acciones que el conductor no puede realizar.

Detención obligatoria: las señales como “PARE” exigen detener totalmente el vehículo.

Restricción: puede indicar límites de velocidad máximos o zonas restringidas.

Regulación del derecho de paso: determina prioridades en esquinas o cruces peligrosos.

¿Qué significan las señales de tránsito amarillas?

Las señales de tránsito de color amarillo tienen un objetivo distinto. Estas buscan advertir sobre riesgos, anomalías o condiciones particulares en la vía. No marcan prohibiciones en sí, sino peligros potenciales que requieren precaución. Las principales funciones de este color son:

Advertir: pues señalan situaciones que pueden sorprender al conductor.

Posibles peligros como curvas peligrosas, badenes, zonas con animales, obras o calzadas resbaladizas.

Condiciones cambiantes: alertan sobre irregularidades temporarias o permanentes.

Prevención: además, informan con anticipación para que el conductor reduzca la velocidad y actúe a tiempo.

En Argentina, por lo general, muchas infracciones de tránsito se generan por desconocimiento o por interpretar mal una señal. Por eso, saber distinguir entre una prohibición (rojo) y una advertencia (amarillo) puede evitar sanciones, puntos menos en la licencia e incluso accidentes graves. Además, comprender el código visual del tránsito ayuda a los peatones a anticipar movimientos y a los ciclistas a circular de manera más segura.