Las señales de tránsito no solo organizan la circulación, sino que también previenen accidentes y ayudan a evitar infracciones. Entre ellas, dos colores se destacan por su importancia: el rojo y el amarillo. Aunque muchos conductores los ven a diario, no todos conocen su significado preciso y sus diferencias entre sí.
Señales de tránsito rojas y amarillas: en qué se diferencia y qué mensaje transmiten
Cuando se trata de señales de tránsito, el color de la advertencia desempeña un papel importante, ya que el significado varía y la diferencia es clave
Muchos argentinos estamos acostumbrados a manejar automáticamente y damos por supuestas algunas señales de tránsito. Sin embargo, no siempre es así, y reconocerlas es ideal para evitar que conducir sea inseguro para tu familia y tu auto. Por eso, necesitas conocer qué significan los colores de todos los carteles que se ven.
En la sección de hoy te explicamos dos de los colores más conocidos: los rojos y los amarillos.
¿Qué significan las señales de tránsito rojas?
Las señales de tránsito representadas con el color rojo están asociadas a prohibiciones, restricciones y obligaciones estrictas. Su función principal es alertar sobre acciones que NO pueden realizarse o marcar límites que deben respetarse sin excepción. Mayoritariamente representan:
- Prohibición, es decir, indica acciones que el conductor no puede realizar.
- Detención obligatoria: las señales como “PARE” exigen detener totalmente el vehículo.
- Restricción: puede indicar límites de velocidad máximos o zonas restringidas.
- Regulación del derecho de paso: determina prioridades en esquinas o cruces peligrosos.
¿Qué significan las señales de tránsito amarillas?
Las señales de tránsito de color amarillo tienen un objetivo distinto. Estas buscan advertir sobre riesgos, anomalías o condiciones particulares en la vía. No marcan prohibiciones en sí, sino peligros potenciales que requieren precaución. Las principales funciones de este color son:
- Advertir: pues señalan situaciones que pueden sorprender al conductor.
- Posibles peligros como curvas peligrosas, badenes, zonas con animales, obras o calzadas resbaladizas.
- Condiciones cambiantes: alertan sobre irregularidades temporarias o permanentes.
- Prevención: además, informan con anticipación para que el conductor reduzca la velocidad y actúe a tiempo.
En Argentina, por lo general, muchas infracciones de tránsito se generan por desconocimiento o por interpretar mal una señal. Por eso, saber distinguir entre una prohibición (rojo) y una advertencia (amarillo) puede evitar sanciones, puntos menos en la licencia e incluso accidentes graves. Además, comprender el código visual del tránsito ayuda a los peatones a anticipar movimientos y a los ciclistas a circular de manera más segura.