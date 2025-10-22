La diferencia poco conocida entre estas dos señales de tránsito y qué es lo que significan

En las rutas y caminos de Argentina, existen señales que muchas veces pasamos por alto, pero que cumplen un papel clave en la seguridad vial. Entre ellas se encuentran los paneles de prevención P2, que advierten al conductor sobre la presencia de obstáculos o curvas peligrosas. Aunque a simple vista parecen similares, su diseño y significado son diferentes.

Qué significa el panel de prevención por obstáculo rígido

El panel de prevención P2 (obstáculo rígido) es una señal de tránsito con una placa rectangular con franjas rojas diagonales descendentes hacia la izquierda o la derecha, sobre fondo blanco. Su función es advertir la presencia de un obstáculo fijo o estructura rígida en el camino, como puede ser un muro, una columna, una isleta o el extremo de un guardarraíl.

Este tipo de señal indica al conductor que no puede seguir de frente y debe desviar su trayectoria hacia el lado opuesto de la inclinación de las franjas. Un ejemplo común es cuando un camino se bifurca y un bloque de hormigón divide las direcciones.

Qué significa el panel de prevención por curva

Por otro lado, el panel de prevención P2 (curva) presenta un diseño en forma de chevrones o “V” invertidas de color rojo. Estas flechas señalan la dirección de la curva y ayudan a guiar al conductor durante el giro, especialmente de noche o en condiciones climáticas adversas. No advierte un obstáculo en sí, sino una modificación en el trazado de la ruta. Se suele ver en caminos de montaña o tramos sinuosos donde la curva puede sorprender al conductor.

Ambos paneles forman parte del sistema de señalización preventiva y son esenciales para reducir accidentes. Conocer su diferencia permite interpretar correctamente la información que brindan y anticiparse a los peligros del camino.

señales de trasnsito de prevencion (2) Señal de tránsito preventiva por obstáculo rígido y por curva.

Obstáculo rígido: advierte un objeto fijo que debe esquivarse.

Curva: indica el sentido de un giro pronunciado.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias