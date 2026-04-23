¿Isla y archipiélago son lo mismo o hay una diferencia?

Cuál es la diferencia entre isla y archipiélago

Una isla es una porción de tierra completamente rodeada de agua. Puede encontrarse en mares, océanos, ríos o lagos, y su tamaño puede variar desde pequeñas extensiones deshabitadas hasta grandes territorios con población estable. Un claro ejemplo de islas son Madagascar, Islandia o Cuba.

Suelen clasificarse en 3 tipos, hay islas continentales que se ubican cerca de los continentes, las oceánicas se forman lejos de los continentes, generalmente por actividad volcánica o acumulación de corales y por último las islas fluviales que se encuentran en ríos o lagos y se forman por la acumulación de sedimentos.

archipielago Un archipiélago es un conjunto de islas que se encuentran cerca unas de otras.

En cambio, un archipiélago es un conjunto o grupo de islas que se encuentran próximas entre sí y que suelen considerarse como una unidad geográfica. Estos conjuntos pueden estar formados por decenas o incluso miles de islas distribuidas en una misma región marítima. Entre los archipiélagos más conocidos se encuentran Indonesia, Filipinas y las Islas Canarias por ejemplo.

Muchos archipiélagos se formaron a partir de erupciones volcánicas en el fondo del océano. El punto caliente permanece en un lugar fijo, pero la corteza terrestre se desplaza, creando así una cadena de islas. Estas comienzan bajo la superficie del agua, pero una vez que alcanzan un tamaño suficiente, pueden formar un archipiélago. Así es como la diferencia entre ambos es tanto numérica como estructural.