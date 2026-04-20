El único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo

No hay construcciones ni comodidades, y eso obliga a los visitantes a prepararse. Deben llevar agua, alimentos, protección solar y todo lo necesario para pasar el día. El acceso a la playa tampoco es inmediato. Un breve viaje en barco de unos 20 minutos desde Fajardo deja a los visitantes en la orilla, aislados del ritmo cotidiano.

Isla Cayo Icacos, ubicado frente a Fajardo (2)

Aguas transparentes y vida marina al alcance

Este modelo se alinea con una tendencia creciente en el turismo: la búsqueda de destinos sostenibles, donde la conservación del entorno natural es el principal atractivo.Otro de los aspectos que posiciona a Icacos entre las mejores playas del mundo es la calidad de sus aguas. La claridad del mar permite observar con facilidad la vida marina, convirtiéndolo en un lugar ideal para practicar esnórquel, incluso sin experiencia previa.

Las aguas tranquilas y poco profundas facilitan una experiencia accesible, mientras que su ubicación dentro de una reserva protegida garantiza limpieza, biodiversidad y un ecosistema prácticamente intacto. El ranking global incluye destinos diversos: