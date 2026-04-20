En un mundo saturado de destinos intervenidos, todavía existen rincones que se sostienen intactos, casi como un secreto bien guardado. Uno de ellos acaba de ser reconocido a nivel global. Se trata de una playa de América Latina que, sin infraestructura ni comodidades tradicionales, logró posicionarse entre las mejores del mundo.
El único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo
La BBC puso los ojos en un destino de América Latina que, sin grandes desarrollos turísticos, conquista por su belleza intacta.
El medio británico BBC incluyó dentro de su lista de las ocho mejores playas del mundo. Este reconocimiento no solo destaca la belleza del lugar, sino que también posiciona a este país como el único representante de América Latina en el ranking.
El único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo
Se trata de la playa Cayo Icacos, ubicado frente a Fajardo, en Puerto Rico. Parte de la Reserva Natural La Cordillera, Icacos se define por su esencia, es una playa virgen, sin hoteles, restaurantes ni servicios. Un espacio donde la experiencia depende completamente del vínculo directo con la naturaleza. Lejos de ser una desventaja, la falta de infraestructura en esta joya de América Latina es precisamente lo que impulsa a Icacos en este ranking global.
No hay construcciones ni comodidades, y eso obliga a los visitantes a prepararse. Deben llevar agua, alimentos, protección solar y todo lo necesario para pasar el día. El acceso a la playa tampoco es inmediato. Un breve viaje en barco de unos 20 minutos desde Fajardo deja a los visitantes en la orilla, aislados del ritmo cotidiano.
Aguas transparentes y vida marina al alcance
Este modelo se alinea con una tendencia creciente en el turismo: la búsqueda de destinos sostenibles, donde la conservación del entorno natural es el principal atractivo.Otro de los aspectos que posiciona a Icacos entre las mejores playas del mundo es la calidad de sus aguas. La claridad del mar permite observar con facilidad la vida marina, convirtiéndolo en un lugar ideal para practicar esnórquel, incluso sin experiencia previa.
Las aguas tranquilas y poco profundas facilitan una experiencia accesible, mientras que su ubicación dentro de una reserva protegida garantiza limpieza, biodiversidad y un ecosistema prácticamente intacto. El ranking global incluye destinos diversos:
- Islas Andamán, India
- Cayo Icacos, Puerto Rico
- Baia di Ieranto, Italia
- Bahía de los Fuegos, Tasmania, Australia
- El Nido, Filipinas
- Playa de Achmelvich, Escocia
- Playa Grand Case, St. Maarten
- Playa Brighton, Nueva York, Estados Unidos