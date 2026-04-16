El parque inflable más grande de Latinoamérica llegó a Mendoza Shopping

Super Jump pone a prueba el equilibrio, la agilidad, la coordinación y el disfrute de la actividad física. La propuesta está pensada tanto para niños como para adultos, y los menores de 6 años ingresan acompañados con un mayor, ambos abonan entrada.

Valor de las entradas

En cuanto a los precios, la entrada general tiene un valor de $20.000 abonando en efectivo en boletería, mientras que la compra online asciende a $23.000 debido al fee del servicio. Un dato importante es que el complejo cuenta con espacios de descanso pensados para una experiencia más cómoda. Asimismo, los visitantes podrán completar el plan con un recorrido por Mendoza Shopping y además disfrutar de un paseo gastronómico, disponible en el centro comercial.

“El parque propone una experiencia dinámica y atrapante que combina adrenalina y juego en un entorno seguro promoviendo la interacción social y el ejercicio de una manera entretenida. El objetivo es claro: invitar a los visitantes a compartir un momento único, creando lindos recuerdos en un inflable de gran escala”, comenta Franco Barsi, a cargo de la Dirección de Operaciones y Gestión General de Super Jump.

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Se recomienda ingresar sin calzado y llevar medias -el predio cuenta con un sector para dejar zapatillas-. También se sugiere evitar accesorios y anteojos durante el recorrido, garantizando así mayor comodidad y seguridad. No se permite el ingreso al inflable con mochila, bolso, alimentos bebidas y/o botellas.

Con su llegada a Mendoza Shopping, Super Jump se posiciona como una alternativa innovadora dentro de la oferta de entretenimiento local, combinando juego, movimiento y adrenalina en un formato que ya es furor en distintos puntos de la región.

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