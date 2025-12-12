Mendoza Plaza Shopping se agranda: diez marcas de lujo llegan a la provincia

ohtea Este producto se ha vuelto muy viral en redes sociales.

La famosa heladería Lucciano´s también llega a la provincia. Una heladería innovadora y de rápido crecimiento, originada en Mar del Plata, famosa por sus helados artesanales, diseños impactantes y productos únicos como sus famosos ice pops.

Una marca muy conocida nacionalmente por su producto innovador es Oh Tea! Es una popular cadena argentina de cafeterías especializada en Bubble Tea (té con leche y perlas de tapioca), que ofrece una experiencia innovadora con diseños estéticos y productos asiáticos como mochis, destacando por sus sabores únicos y la posibilidad de disfrutar té en hebras o teteras para llevar la experiencia a casa, expandiéndose a través de franquicias y buscando llevar la cultura del té a Sudamérica.

Otras marcas que llegan al shopping

Yacopini Motors llega al Mendoza Plaza Shopping, se dedica a la venta de vehículos 0km, repuestos, y ofrece servicios de mantenimiento y postventa para la marca, con una larga trayectoria en la región y opciones de financiación. Son conocidos por su amplio rango de servicios, incluyendo planes de ahorro y atención integral, y forman parte del grupo empresarial Yacopini

Finalmente, llega el fabricante Chuna, con una extensa historia en el sector textil, presenta una propuesta que fusiona funcionalidad, belleza e innovación. La Chaulata es su producto emblemático, una yerbera de tejido que se transformó en el emblema de la marca. Además, proporcionará un extenso surtido que abarca mates y complementos, bolsos, botellas, termos, productos domésticos, artículos personales y diseños de verano.