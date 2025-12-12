Se termina el año, pero Mendoza Plaza Shopping sigue sorprendiendo. Antes de que finalice el 2025, el centro comercial suma 10 marcas muy conocidas en toda Argentina, desde gastronomía hasta indumentaria deportiva. A continuación te contaremos todos los detalles sobre estas nuevas incorporaciones.
Mendoza Plaza Shopping se agranda: diez marcas de lujo llegan a la provincia
Estos nuevos locales comerciales llegarán al Mendoza Plaza Shopping en las próximas semanas. Sigue leyendo para conocer los detalles
Nuevos locales gastronómicos en Mendoza
Uno de los locales que llega al Mendoza Plaza Shopping es Bendito Rufian un popular wine bar y restaurante en Mendoza, Argentina, conocido por su concepto de experiencias centradas en el vino, la comida ahumada y platillos de autor en un ambiente descontracturado, ofreciendo desde desayunos hasta cenas y cócteles.
Otro comercio de gastronomía que llegará es Burgame, un nuevo espacio de gastronomía y entretenimiento que se está expandiendo en Mendoza, ofreciendo un lugar con hamburguesas, papas fritas y un ambiente diseñado para disfrutar con amigos y familia, fusionando comida con experiencias de ocio y videojuegos, un concepto novedoso en la provincia que busca ser un punto de encuentro.
La famosa heladería Lucciano´s también llega a la provincia. Una heladería innovadora y de rápido crecimiento, originada en Mar del Plata, famosa por sus helados artesanales, diseños impactantes y productos únicos como sus famosos ice pops.
Una marca muy conocida nacionalmente por su producto innovador es Oh Tea! Es una popular cadena argentina de cafeterías especializada en Bubble Tea (té con leche y perlas de tapioca), que ofrece una experiencia innovadora con diseños estéticos y productos asiáticos como mochis, destacando por sus sabores únicos y la posibilidad de disfrutar té en hebras o teteras para llevar la experiencia a casa, expandiéndose a través de franquicias y buscando llevar la cultura del té a Sudamérica.
Otras marcas que llegan al shopping
Yacopini Motors llega al Mendoza Plaza Shopping, se dedica a la venta de vehículos 0km, repuestos, y ofrece servicios de mantenimiento y postventa para la marca, con una larga trayectoria en la región y opciones de financiación. Son conocidos por su amplio rango de servicios, incluyendo planes de ahorro y atención integral, y forman parte del grupo empresarial Yacopini
Finalmente, llega el fabricante Chuna, con una extensa historia en el sector textil, presenta una propuesta que fusiona funcionalidad, belleza e innovación. La Chaulata es su producto emblemático, una yerbera de tejido que se transformó en el emblema de la marca. Además, proporcionará un extenso surtido que abarca mates y complementos, bolsos, botellas, termos, productos domésticos, artículos personales y diseños de verano.