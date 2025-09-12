Kosiuko presentó "La Felicità": la nueva temporada de verano con colores vibrantes y diseños exclusivos

kosiuko-shopping-colección la felicitá (7) Kosiuko presentó la nueva temporada de verano en el Mendoza Plaza Shopping y agasajó a sus clientes con un cocktail. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

Tomates, limones, manteles cuadrillé y flores amarillas fueron los guiños que conectaron el relato de la nueva colección “La Felicità” con el sol del verano Siciliano. De fondo sonaban canciones italianas, mientras se disponía un agasajo de la mano de marcas prestigiosas como Chandon, Innamorato y Virgen del Valle, entre otras.

El equipo de Kosiuko, cuya ubicación es el local 11 del Mendoza Shopping, sorprendió a sus clientes en el lanzamiento de la nueva colección, llena de colores y texturas, para abrir temporada de verano. Así, prendas como los soleros y boleros de satén y encaje, sus clásicos pantalones de brillos y sus telas estampadas, se robaron todas las miradas.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (5) El local de Kosiuko se llenó de flores amarillas, tomates y limones, haciendo alusión a la nueva temporada de verano llamada “Felicità”. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

Eugenia Muzaber remarcó: “El local del Mendoza Shopping se renovó hace un año y medio y decidió hacer una apuesta a una nueva imagen. Acá tenemos a las tres marcas más fuertes de la industria argentina: Kosiuko, Label 99 y Herencia”.

Además, destacó que la marca “apuesta a la industria nacional y tiene telas traídas de Italia y de todas partes del mundo”, y reconoció, con respecto al local del Mendoza Plaza Shopping: “Kosiuko se destaca porque tiene todas las prendas que hay en Buenos Aires”.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (10) Dueñas del local de Kosiuko en Mendoza Plaza Shopping: Antonella Núñez, Eugenia Muzaber y Tiziana Núñez. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (11) Vendedoras de Kosiuko: Natali López, Julieta Salvatore y Marcela Quiñones. Foto: Axel Lloret/Diario Uno

kosiuko-shopping-colección la felicitá (8) El local de Kosiuko en Mendoza Shopping presentó la colección “La Felicità”, inspirada en Sicilia, que se destaca por los colores vibrantes y las estampas exclusivas. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (12) Las clientas exclusivas, Luján Allub y Ana Paula Marún, visitaron el local de Kosiuko para conocer la nueva temporada de verano. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (13) Joaquina Ruano, fotógrafa de Kosiuko, y Catalina Doña. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (4) Los colores protagonistas de la nueva colección, “La Felicità”, son el rojo, el amarillo y el azul. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (14) Qeiimi y Valentino Santero recorrieron el local para conocer las últimas tendencias de Kosiuko. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

Kosiuko-shopping-colección la felicitá (2) El amarillo es uno de los colores protagonistas de la colección “LaFelicità” de Kosiuko. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (15) Eugenia Muzaber estuvo acompañada de su mamá y su hermana, Patricia Fernández y Bárbara Muzaber. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (16) Los hermanos Emiliano y Victoria Sallemi visitaron el local de Kosiuko en la presentación de la nueva temporada. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (17) Cecilia Romano y Francine Clement, clientas de lujo de Kosiuko, visitaron el local para conocer la nueva colección “La Felicità”. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicita Los helados de Innamorato le dieron color a la tarde en Kosiuko. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (18) Chandon estuvo presente en el cocktail de la temporada de verano de Kosiuko. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (19) Las texturas, los brillos y los colores vibrantes son los protagonistas de “La Felicità”. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (20) Antonella Prandina y Lucas Castro, de Grupo América, presentes en la presentación de la nueva temporada de Kosiuko. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (6) El mago Agustín Saitta interactuó con los invitados de Kosiuko y los sorprendió con sus trucos de magia. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (21) Patricia Fernández, Bárbara Muzaber y Qeiimi. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (22) Victoria y Emiliano Sallemi junto a Emanuel Navarría. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.

kosiuko-shopping-colección la felicitá (3) El local de Kosiuko en Mendoza Plaza Shopping se llenó de felicidad. Foto: Axel Lloret/Diario Uno.