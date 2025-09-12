Extraer ADN antiguo en climas cálidos parecía imposible. Como dice Sánchez-Quinto, el ADN "es como helado" - se preserva mejor en frío. Pero Ángeles Tavares-Guzmán, coautora e ingeniera en biotecnología, mantenía la esperanza después de que otro equipo logró extraer material genético en condiciones similares.

Los científicos analizaron 61 genomas mitocondriales de 83 molares de mamut. Las muestras tenían entre 13,000 y 16,000 años de antigüedad según el análisis de radiocarbono. El trabajo, publicado en la revista Science, representó un logro técnico extraordinario en México.

El equipo esperaba encontrar mamuts genéticamente similares a los de Estados Unidos y Canadá, pero los resultados los sorprendieron. Los análisis revelaron que los mamuts colombinos mexicanos son genéticamente diferentes de sus contrapartes norteñas. Este descubrimiento sugiere que la evolución de estos animales fue mucho más compleja de lo que imaginaban.

Aunque pertenecen a la misma especie, su composición genética específica es única. Eduardo Arrieta-Donato, investigador de la UNAM, explica que el ancestro común de los mamuts mexicanos divergió mucho antes que aquellos que permanecieron en Estados Unidos y Canadá.

Un descubrimiento que reescribe la historia

Los descendientes se reprodujeron y migraron hacia el sur, aislándose de otros mamuts norteamericanos. Sánchez-Quinto comenta que México alberga variación genética importante que no existe en otros lugares.

Otros especies del Pleistoceno excavadas en México también muestran linajes genéticos divergentes comparados con sus parientes norteños. Los osos negros del Pleistoceno y al menos un mastodonte presentan variaciones genéticas similares. Que tres especies muestren estas distinciones genéticas indica que algo extraordinario ocurrió durante las migraciones hacia el sur.

Love Dalén, profesor de genética evolutiva de la Universidad de Estocolmo, quedó impresionado: "Es una hazaña mamut obtener ADN de muestras tan degradadas del Pleistoceno tardío tropical". Este descubrimiento plantea preguntas fascinantes sobre la diversidad genética prehistórica.

El trabajo también demuestra que extraer ADN antiguo en México es posible pese al clima cálido, abriendo nuevas posibilidades para la investigación paleogenética en la región.