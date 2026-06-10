Azul y adorable: descubren una nueva especie de pulpo pequeño en las Galápagos

pulpito El pulpo esperó años a ser investigado por los científicos.

"¡Es diminuto!", se escucha decir a un investigador durante la transmisión en directo del descubrimiento. "¿No es adorable?", comentó otro. Incluso alguien más lo comparó con un peluche.

Los científicos atraparon al espécimen, y lo preservaron durante años. La investigación se retrasó hasta su llegada al Museo Field de Chicago en 2022. Ahora, este encantador pulpo ha sido finalmente descrito como una nueva especie, denominada Microeledone galapagensis, en un estudio publicado en mayo en la revista Zootaxa.

Una larga espera para la oficialización

Pasaron 10 años desde el momento del descubrimiento hasta que el pulpito fue oficializado como una nueva especie. La rareza del animal hacía que la líder del estudio, Janet Voight, tuviera miedo de diseccionarlo.

Embed - Oceana on Instagram: "“It’s blue!” Scientists have discovered a new species: a blue octopus! This unusual creature was first spotted over a decade ago, nearly 6,000 feet down on the ocean floor near the Galapagos Islands. Researchers from @charlesdarwinfoundation immediately knew it was something special – but it took until now to complete the research that confirmed its identity as a new species. This tiny cephalopod is a reminder of how much of the deep sea is still unexplored, and why protecting these mysterious ecosystems matters more than ever. : Reel remix from @newscientist : Original footage from @charlesdarwinfoundation" View this post on Instagram

"Si hacés un corte incorrecto o rompés algo, se pierde para siempre", dijo Voight. "El costo de ir al mar es astronómico, y las probabilidades de encontrar otro y recuperarlo con éxito son muy bajas", agregó.

Su trabajo finalmente dio sus frutos: miles de cortes radiográficos se combinaron para crear una versión digital 3D de alta resolución del pulpo. El modelo reveló los detalles más finos de la criatura, incluyendo su piel lisa, un solo diente, un pequeño número de ventosas en los brazos y una coloración única.