El fondo del océano todavía tiene muchas sorpresas que no salen a la luz. Uno de los ejemplos más recientes es el de un pequeño pulpo, descubrimiento realizado en las Islas Galápagos. Si bien había sido visto hace una década, recién ahora se confirmó que se trata de una nueva especie.
Azul y adorable: descubren una nueva especie de pulpo pequeño en las Galápagos
El descubrimiento original se había realizado hace 10 años, pero recién ahora reconocen a este pequeño pulpo como una nueva especie
Un video del diminuto animal fue publicado hace dos semanas por el Instituto Oceana en su página de Facebook, y se puede ver cómo tratan de "adorable" al pulpito. Esto no fue casualidad: el posteo conmemoró el hecho de que el animal fue oficialmente reconocido como una nueva especie.
Descubrimiento encantador
El pulpo fue descubierto por primera vez en 2015, durante una investigación de aguas profundas en el Pacífico a bordo del EV Nautilus. Al inspeccionar el fondo del mar con un robot no tripulado, vieron al animalito, tranquilamente apoyado en el lecho marino.
"¡Es diminuto!", se escucha decir a un investigador durante la transmisión en directo del descubrimiento. "¿No es adorable?", comentó otro. Incluso alguien más lo comparó con un peluche.
Los científicos atraparon al espécimen, y lo preservaron durante años. La investigación se retrasó hasta su llegada al Museo Field de Chicago en 2022. Ahora, este encantador pulpo ha sido finalmente descrito como una nueva especie, denominada Microeledone galapagensis, en un estudio publicado en mayo en la revista Zootaxa.
Una larga espera para la oficialización
Pasaron 10 años desde el momento del descubrimiento hasta que el pulpito fue oficializado como una nueva especie. La rareza del animal hacía que la líder del estudio, Janet Voight, tuviera miedo de diseccionarlo.
"Si hacés un corte incorrecto o rompés algo, se pierde para siempre", dijo Voight. "El costo de ir al mar es astronómico, y las probabilidades de encontrar otro y recuperarlo con éxito son muy bajas", agregó.
Su trabajo finalmente dio sus frutos: miles de cortes radiográficos se combinaron para crear una versión digital 3D de alta resolución del pulpo. El modelo reveló los detalles más finos de la criatura, incluyendo su piel lisa, un solo diente, un pequeño número de ventosas en los brazos y una coloración única.