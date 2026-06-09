Adolescentes que tomaban una escuela hicieron un descubrimiento arqueológico invaluable

excavación romana

Un sorpresivo descubrimiento

Los expertos en conservación patrimonial comenzaron las excavaciones formales en septiembre de 2025. Los especialistas en arqueología presentaron los resultados oficiales de la investigación el 28 de mayo del año siguiente. Los reportes indican que la propiedad data de mediados del siglo segundo de nuestra era.

Las habitaciones subterráneas conservaron un estado inmejorable con el paso del tiempo. Los trabajadores hallaron un mosaico construido con azulejos grandes de varias formas, además de espacios decorados con motivos florales.

El equipo recuperó vasijas para almacenar aceite, copas antiguas, tuberías de plomo con nombres grabados. Todos los objetos llenaron cuarenta y ocho cajas enteras.

Pasado romano

edificio romano Parte del descubrimiento realizado en la escuela tomada por alumnos.

Los obreros que levantaron el edificio educativo a fines del siglo diecinueve "no se dieron cuenta de la villa o simplemente la ignoraron", señaló la prensa británica. Sin embargo, inscripciones posteriores confirmaron el paso de otras personas por el lugar. Las paredes muestran rayones que datan de las décadas de 1920 a 1950, época en la cual una orden religiosa ocupó el recinto.

El relato sobre una estructura misteriosa circuló entre los alumnos durante mucho tiempo. “Hace diez años, un alumno me contó la historia, pero no le di mucha importancia”, recordó la profesora Marino.

Actualmente, los investigadores esperan conseguir más fondos para completar la exploración. El objetivo final consiste en abrir el sitio para el "disfrute público".