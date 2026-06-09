Un equipo de expertos en arqueología concretó un asombroso descubrimiento en la región de Perm, dentro del territorio de Rusia. Los profesionales hallaron una placa de plata milenaria durante las excavaciones de un cementerio histórico a orillas del río Kama, un sitio fundamental para entender la Edad Media en esa zona.
Arqueólogos anuncian el descubrimiento de un adorno de la Edad Media con una extraña figura humanoide
El inédito descubrimiento de un objeto plateado en Rusia asombra a los expertos por su diseño inusual ideado para rituales funerarios
La pieza metálica destaca por su tamaño reducido, ya que mide apenas 30 milímetros de alto. Un artesano grabó dos formas antropomorfas en la superficie con prendas amplias de escote en forma de uve. Llama la atención que cada figura presenta una cabeza almendrada de gran volumen, mientras uno de los contornos se estrecha hacia la parte superior.
Ciertos rastros en la parte posterior sugieren un uso previo en vestimentas o telas de cuero. El análisis químico detectó pequeños restos de oro en el frente del adorno. Tales datos indican que la pieza lucía originalmente un aspecto dorado brillante antes de terminar sepultada bajo tierra.
Un descubrimiento fundamental
El cementerio de Anyushkar apareció en 1960 cuando una inundación forzó a los pobladores a reubicar sus hogares. Los vecinos encontraron tumbas al cavar huertos familiares, lo cual permitió posteriores campañas de investigación metódica.
El adorno apareció cerca de los entierros alterados, un factor generador de dudas sobre su función exacta dentro de las costumbres sepulcrales.
Los estudiosos proponen la idea de una placa cosida a través del orificio superior como parte de una cubierta mortuoria. Bajo tal escenario, el objeto pasó de ser un accesorio personal a cumplir un rol protector similar al de una máscara. Las formas talladas cobraron un sentido simbólico especial durante la ceremonia de despedida.
La técnica metalúrgica empleada demuestra la habilidad de las comunidades asentadas en los montes Urales durante esos siglos. La zona formaba parte de una amplia red comercial ribereña, habitada por poblaciones ugrofinesas vinculadas con rutas de intercambio a larga distancia.