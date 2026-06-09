Arqueólogos anuncian el descubrimiento de un adorno de la Edad Media con una extraña figura humanoide

Un descubrimiento fundamental

El cementerio de Anyushkar apareció en 1960 cuando una inundación forzó a los pobladores a reubicar sus hogares. Los vecinos encontraron tumbas al cavar huertos familiares, lo cual permitió posteriores campañas de investigación metódica.

El adorno apareció cerca de los entierros alterados, un factor generador de dudas sobre su función exacta dentro de las costumbres sepulcrales.

figura En el descubrimiento se observa claramente una figura con la cabeza puntiaguda.

Los estudiosos proponen la idea de una placa cosida a través del orificio superior como parte de una cubierta mortuoria. Bajo tal escenario, el objeto pasó de ser un accesorio personal a cumplir un rol protector similar al de una máscara. Las formas talladas cobraron un sentido simbólico especial durante la ceremonia de despedida.

La técnica metalúrgica empleada demuestra la habilidad de las comunidades asentadas en los montes Urales durante esos siglos. La zona formaba parte de una amplia red comercial ribereña, habitada por poblaciones ugrofinesas vinculadas con rutas de intercambio a larga distancia.