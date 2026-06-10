La plata de ARSAT: de contratos millonarios bajo sospecha a ajuares para bebés y torneos de ping pong

facundo leal arsat Facundo Leal, ex presidente de ARSAT, sigue detenido.

Los contratos y órdenes de compra a su favor están firmados particularmente por el ex subgerente de Servicios Corporativos y Logística, Pablo Gastón Pagani –cuñado de Leal-, y validados por los mendocinos imputados y allanados Gerardo Boschin –ex gerente de Compras-, Juan Andrés Navarro –ex subgerente de Administración- y el propio Leal.

En la causa, entre los elementos más comprometedores figuran millones de dólares termosellados, elementos de espionaje, valijas desaparecidas y mensajes hallados en teléfonos secuestrados durante los allanamientos. A partir de esas comunicaciones quedaron también bajo sospecha los directivos de ALS Fernando Diego Paredes, Diego Padilla, Gastón Walter Padilla y Sofía Varela Vizgarra, además del presunto intermediario Santiago Pando.

Mientras la Justicia avanza sobre esas contrataciones, Leal permanece detenido en Buenos Aires –también con una causa abierta por drogas-. El expediente continúa bajo secreto de sumario y hasta el momento no medió un pedido de excarcelación por parte de su defensa.

El robo en ARSAT que abrió una megacausa inesperada

La paradoja de esta historia es que nada de esto era lo que los investigadores fueron a buscar en primer lugar.

La causa comenzó por la desaparición de equipos tecnológicos estratégicos de ARSAT almacenados en depósitos de una empresa privada - Argentina Logistic Services SA- contratada por la propia compañía estatal.

En principio se trataba de un robo millonario y nada más, pero fue la punta del ovillo. Detrás de esa maniobra comenzaron a surgir preguntas sobre contrataciones, licitaciones, patrimonio de funcionarios y movimientos de dinero que hoy están bajo análisis judicial.

Es en ese contexto que cobran relevancia las órdenes de compra y contratos firmados durante la gestión de Leal.

arsat facundo leal

ARSAT señala, en su página oficial, la contratación directa de la empresa investigada ALS por aproximadamente 1.400.000 dólares por el alquiler de depósitos; por otros $31 millones por servicio de transporte y grúas; y por 22.000 dólares por servicios de “carga de 10.000 mt3”.

En esos mismos registros también figuran otras contrataciones millonarias vinculadas a obras, conectividad y servicios estratégicos. Y hasta gastos mucho más llamativos que salieron de las arcas del Estado: desde cajas navideñas y ajuares para bebés hasta torneos de ping pong, huertas agroecológicas y sets de mate.

Los contratos millonarios del ARSAT de Facundo Leal

La causa judicial se centra hoy en la ruta del dinero que surgió de la contratación de Argentina Logistic Services SA y la de los dólares hallados en las propiedades de Facundo Leal.

Pero no es este el único contrato de gran volumen que surge de los registros de ARSAT entre 2021 y 2023, principalmente vinculados a infraestructura tecnológica, conectividad y seguridad.

Aún fuera de la investigación federal, pero con participación clave de los mendocinos sospechados, aparecen las contrataciones de Telecom, Telecentro, Marandu y Cirion Technologies Argentina para brindar internet a escuelas; Acertis para obras; y SISEG para servicios de seguridad.

También figuran millonarios contratos en dólares con Tecnored Chile, Dedicado Carrier Internacional ZF, Technology Bureau USA Corp y Telefónica de Argentina.

En tanto que, entre las contrataciones de mayor valor de ARSAT aparece además la firma Gatti Zapata SRL, registrada en Buenos Aires, que en 2022 recibió una contratación directa por unos $275 millones para la organización del evento Smart City que se realiza anualmente en Santiago del Estero.

arsat evento smart city ARSAT en el evento Smart City de Santiago del Estero.

En este expediente tuvo participación otro mendocino de la empresa estatal: el ex ministro de Seguridad Leonardo Comperatore de Mendoza –de 2013 a 2015- y presidente de Trenes Argentinos Infraestructura en la era Milei.

Cajas navideñas, ajuares y otros gastos llamativos de la empresa del Estado

Junto a las contrataciones millonarias, Diario UNO advirtió otras órdenes de compra que salen de la caja del Estado y llaman la atención por su destino.

La misma empresa Gatti Zapata fue contratada por la subgerencia de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresaria, a cargo de Agustina Covino, para la provisión de cajas navideñas destinadas al personal. Un año recibió un contrato por $5 millones y al siguiente otro por casi $17 millones.

También figuran compras de ajuares para bebés destinados a empleados que fueron padres. En 2022 ARSAT pagó $75.800 a Gustavo Vidal, de Ajuares New Baby, para la provisión de esos obsequios.

Un torneo de ping pong, una huerta y el Prode del Mundial

Las órdenes de compra también muestran gastos destinados a actividades recreativas para el personal.

En febrero de 2023, ARSAT contrató de manera directa a Solo Juega SRL para organizar un torneo interno de ping pong por $210.540.

Meses antes, en julio de 2022, la cooperativa Vivera Orgánica Ltda. había sido contratada para desarrollar una huerta agroecológica dentro de la empresa. El servicio costó $1.566.806.

Las iniciativas formaban parte de actividades internas impulsadas durante la gestión del mendocino Facundo Leal y convivían con proyectos tecnológicos y contratos de infraestructura.

arsat ARSAT tuvo mucha visibilidad durante años. Ahora se investiga si además existió un entramado opaco.

Eventos, cursos de inglés y sets de mate

Los gastos vinculados a actividades institucionales tampoco terminaron allí.

Aprobado por Leal y los gerentes mendocinos, ARSAT contrató a Servicios de Producciones Artísticas SRL por $38 millones para la muestra Soberanía Espacial realizada en Tecnópolis. También pagó a Total Producciones SA por servicios de producción técnica y desarrollo de contenidos.

A eso se suman cursos de inglés por alrededor de $10 millones, la compra de sets de mate por $3,6 millones, mochilas para notebooks por $955.000 y trabajos de ploteo para camionetas por unos $630.000.

Este tipo de gastos de ARSAT vuelven a quedar bajo la lupa, mientras Javier Milei apunta a privatizar la empresa estatal de satélites y comunicaciones y la Justicia intenta determinar si detrás de algunas de las contrataciones existió un esquema de retornos y direccionamiento de fondos públicos.