Ni vacío ni costillas en el asado: el corte de carne económico que prefieren los expertos parrilleros

Este corte de carne se hace despacito a la parrilla para garantizar su terneza. Y acompañado de unas buenas ensaladas, el éxito del asado está garantizado.

asado-costillas Las costillas son uno de los cortes favoritos de las personas para el asado.

Asado: el corte de carne que reemplaza al vacío y las costillas

Este corte en cuestión es la tapa de asado, una verdadera delicia y es muy recomendado por los expertos parrilleros.

Su precio un poco más económico en comparación a otros cortes, lo distinguen cuando uno no quiere gastar tanto en el asado y asegurarse la calidad.

Las mejores recomendaciones de los que más saben de asado para hacer la tapa de asado, son:

No hay mucha ciencia sobre la cocción de este preciado corte de carne . La clave en su cocción está en no sacarle demasiada grasa.

. La clave en su cocción está en no sacarle demasiada grasa. Primero se cocina en la parrilla por unos 15 minutos del lado de la grasa, para luego girarlo y terminar su cocción del otro lado, también por otros 15 minutos.

por unos 15 minutos del lado de la grasa, para luego girarlo y terminar su cocción del otro lado, también por otros 15 minutos. Se cocina a fuego medio ya que, sí uno le coloca muchas brasas, se puede arrebatar y es tono ayudará a que salga tierno.

Los que más saben recomiendan que este corte de carne se sirva cortado en lonjas anchas.

asado-tapa-de-asado-carne-parrilla Sí a tapa de asado se cocina lentamente, su terneza estará garantizada.

El precio del asado: esto cuentan estos cortes de carne

Para tener una referencia aproximada del precio de estos cortes de carne mencionados, el supermercado Jumbo de Mendoza ofrece estos precios:

Vacío: $ 17.485

Costillas: $ 12.155

Tapa de asado: $ 11.805