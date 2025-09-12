Inicio Sociedad asado
¡Un manjar!

Ni vacío ni costillas en el asado: el corte de carne económico que prefieren los expertos parrilleros

Los que más saben de asado se vuelcan hacia este corte de carne, porque es un poco más barato que el vacío y las costillas, sale tierno y es riquísimo

Miguel Guayama
La tapa de asado es un corte de carne magro

Para aliviar un poco la economía del bolsillo y comer un asado premium, hay un corte de carne que nada tiene que envidiarles al vacío y las costillas. Bien cocinada a la parrilla, esta carne sale tierna, muy sabrosa y sobre todo, rendidora.

Se trata de un corte de carne que es ideal para el asado, los expertos parrilleros se lo llevan mucho a su casa y últimamente ocupa un lugar importante en la parrilla de los hogares.

Así como el vacío, las costillas e incluso el matambre son cortes preferidos de muchas personas para el asado, este manjar se distingue porque es más económico y forma parte del selecto grupo de carnes de primerísima calidad.

Este corte de carne se hace despacito a la parrilla para garantizar su terneza. Y acompañado de unas buenas ensaladas, el éxito del asado está garantizado.

asado-costillas
Las costillas son uno de los cortes favoritos de las personas para el asado.

Asado: el corte de carne que reemplaza al vacío y las costillas

Este corte en cuestión es la tapa de asado, una verdadera delicia y es muy recomendado por los expertos parrilleros.

Su precio un poco más económico en comparación a otros cortes, lo distinguen cuando uno no quiere gastar tanto en el asado y asegurarse la calidad.

Las mejores recomendaciones de los que más saben de asado para hacer la tapa de asado, son:

  • No hay mucha ciencia sobre la cocción de este preciado corte de carne. La clave en su cocción está en no sacarle demasiada grasa.
  • Primero se cocina en la parrilla por unos 15 minutos del lado de la grasa, para luego girarlo y terminar su cocción del otro lado, también por otros 15 minutos.
  • Se cocina a fuego medio ya que, sí uno le coloca muchas brasas, se puede arrebatar y es tono ayudará a que salga tierno.
  • Los que más saben recomiendan que este corte de carne se sirva cortado en lonjas anchas.
asado-tapa-de-asado-carne-parrilla
S&iacute; a tapa de asado se cocina lentamente, su terneza estar&aacute; garantizada.

El precio del asado: esto cuentan estos cortes de carne

Para tener una referencia aproximada del precio de estos cortes de carne mencionados, el supermercado Jumbo de Mendoza ofrece estos precios:

  • Vacío: $ 17.485
  • Costillas: $ 12.155
  • Tapa de asado: $ 11.805
asado-tapa-de-asado
Hay much&iacute;simos fan&aacute;ticos de la preciada tapa de asado, un corte de carne que es protagonista de la parrilla del asado.

