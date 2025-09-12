Ni vacío ni costillas en el asado: el corte de carne económico que prefieren los expertos parrilleros

Para aliviar un poco la economía del bolsillo y comer un asado premium, hay un corte de carne que nada tiene que envidiarles al vacío y las costillas. Bien cocinada a la parrilla, esta carne sale tierna, muy sabrosa y sobre todo, rendidora.
Se trata de un corte de carne que es ideal para el asado, los expertos parrilleros se lo llevan mucho a su casa y últimamente ocupa un lugar importante en la parrilla de los hogares.
Así como el vacío, las costillas e incluso el matambre son cortes preferidos de muchas personas para el asado, este manjar se distingue porque es más económico y forma parte del selecto grupo de carnes de primerísima calidad.
Este corte de carne se hace despacito a la parrilla para garantizar su terneza. Y acompañado de unas buenas ensaladas, el éxito del asado está garantizado.
Este corte en cuestión es la tapa de asado, una verdadera delicia y es muy recomendado por los expertos parrilleros.
Su precio un poco más económico en comparación a otros cortes, lo distinguen cuando uno no quiere gastar tanto en el asado y asegurarse la calidad.
Las mejores recomendaciones de los que más saben de asado para hacer la tapa de asado, son:
Para tener una referencia aproximada del precio de estos cortes de carne mencionados, el supermercado Jumbo de Mendoza ofrece estos precios: