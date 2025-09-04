Tres técnicas para ablandar el matambre del asado: cómo lograr una carne tierna y dorada

El matambre es uno de los cortes preferidos de las personas a la hora de hacer un asado. Su carne de sabor exquisito, queda sensacional cuando se la cocina con algún método para tiernizarlo antes de que llegue la parrilla.
La mayoría, para asegurarse de alcanzar una terneza perfecta y no terminar masticándolo como si fuera un chicle, lo cocinan a fuego lento, casi al resplandor de las brasas.
Sin embargo, se puede cocinar rápido y a fuego fuerte, si se aplica algún método que garantice que salga blandito y dorado.
El matambre no es un corte de carne fácil de cocinar a la parrilla, por su fino espesor o por el simple hecho de que provenga de un animal que solo ofrezca una textura dura, producto de la alimentación.
Los carniceros saben mucho de asado y siempre llevan a cabo alguna práctica para ablandar el matambre.
Si se emplean algunos de estos tres métodos para que el matambre salga hecho una delicia, las felicitaciones para el asador estarán garantizadas.
Estas son las tres maneras que no fallan para ablandar esta carne y que todo el que vaya a comer matambre en el asado, terminé saboreando una verdadera manteca: