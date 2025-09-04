Tres técnicas para ablandar el matambre del asado: cómo lograr una carne tierna y dorada

El matambre no es un corte de carne fácil de cocinar a la parrilla, por su fino espesor o por el simple hecho de que provenga de un animal que solo ofrezca una textura dura, producto de la alimentación.

Los carniceros saben mucho de asado y siempre llevan a cabo alguna práctica para ablandar el matambre.

Asado: como tiernizar el matambre para que salga suave por dentro y crocante por fuera

Si se emplean algunos de estos tres métodos para que el matambre salga hecho una delicia, las felicitaciones para el asador estarán garantizadas.

Estas son las tres maneras que no fallan para ablandar esta carne y que todo el que vaya a comer matambre en el asado, terminé saboreando una verdadera manteca:

La primera técnica y probablemente la más conocida, es sumergir el matambre en una fuente con leche. Se extiende el matambre lo más que se pueda y se cubre con este producto lácteo en su totalidad. Dejar reposar por unas 12 horas en la heladera, para luego llevarlo a la parrilla y dorar del lado de la grasa por 15 minutos. Luego se termina la cocción del otro lado, apenas otros minutos.

asado-matambre La caseína de la leche rompe las fibras de la carne y el asado sale más tierno.

Otra técnica consiste en cocinar previamente el matambre en el horno con leche. Se coloca la carne con la grasa hacia abajo en una fuente y se cocina por 2 horas con leche, quedando listo para llevar a la parrilla, donde se cocinará por unos minutos hasta lograr el dorado perfecto. La terneza de este corte con este método, está garantizada.

asado-matambre-horno El matambre se lo puede cocinar en el horno antes de llevar a la parrilla, para solo darle una dorada final y lograr un asado espectacular.

Otra manera no tan conocida y que es muy efectiva para ablandar el matambre del asado, es colocarle un licuado de ananá por encima. Esta fruta posee bromelina, una enzima que rompe las fibras y tiene un poder mayor que la caseína, una fosfoproteína que contiene la leche. Luego se deja reposar por 2 horas, se limpia bien con papel absorbente y se lleva la parrilla para cocinar a fuego fuerte.