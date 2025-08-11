Inicio Sociedad matambre
¡No lo sabías!

La receta secreta para un matambre a la pizza tierno y jugoso que se deshace en la boca

El matambre a la pizza es un clásico de las mesas argentinas. Pero no es fácil lograr una carne tierna. El truco infalible para un resultado digno de un experto

Por UNO
Matambre a la pizza.

Matambre a la pizza.

Matambre a la pizza, un plato que combina lo mejor de la carne argentina y la cocina italiana, es sinónimo de familia y amigos. Pero ¿cuántas veces hemos luchado con un matambre duro de cortar y masticar?. A no preocuparse, hay una receta que te revelamos para que solo te preocupes por disfrutar.

La receta secreta para un matambre tierno no está en el corte, ni en la cocción prolongada, sino en un paso previo fundamental. Un ingrediente que no muchos conocen es el que hará toda la magia, transformando un trozo de carne duro en una delicia que se deshace en la boca.

Matambre a la pizza
El matambre a la pizza se puede hacer de varias maneras. Lo importante es que quede tierno.

El matambre a la pizza se puede hacer de varias maneras. Lo importante es que quede tierno.

Matambre a la pizza blandito: el truco del bicarbonato

El truco de cocina más efectivo para lograr que el matambre quede tierno es sumergirlo en una solución de agua con bicarbonato de sodio. Este ingrediente tiene la capacidad de romper las fibras del tejido conectivo de la carne, ablandándola significativamente. La clave está en dejarla reposar el tiempo suficiente para que el proceso se complete.

Paso a paso del matambre a la pizza: la preparación perfecta

Ingredientes

  • 1 matambre de vaca.
  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
  • 1 lata de tomate triturado.
  • 1 cebolla grande.
  • 2 dientes de ajo.
  • Orégano, ají molido y pimentón.
  • Aceitunas.
  • Mozzarella, en cantidad a gusto.
  • Sal y pimienta.

Preparación

Ablandar la carne. En un bowl grande, prepará una solución con 2 litros de agua y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Sumergí el matambre y déjalo reposar en la heladera durante al menos 12 horas.

asado-matambre.jpg
  • Cocción previa. Retirá el matambre del agua, lavalo bien y secalo. Colocalo en una olla a presión y cubrilo con agua, cebolla y ajo. Cocinalo durante 45 minutos. Si no tenés olla a presión, cocinalo en una olla común durante 2 horas. El objetivo es que la carne quede muy blanda.
  • Preparar la salsa. En una sartén, rehogá la cebolla y el ajo picados. Agregá el tomate triturado y condimentá con sal, pimienta, orégano, ají molido y pimentón. Cociná a fuego bajo durante 20 minutos.
  • Armar el matambre. Colocá el matambre en una fuente para horno, poné la salsa por encima, esparcí el queso mozzarella y las aceitunas.
  • Finalizar la cocción. Llevá al horno precalentado a 200°C durante 15 a 20 minutos, o hasta que el queso se gratine y tome un color dorado.

Por supuesto. Hay quienes prefieren hacer el matambre a la parrilla, pero para eso existe esta otra receta (y sale igual de tierno).

Temas relacionados:

Te puede interesar