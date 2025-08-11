La receta secreta para un matambre a la pizza tierno y jugoso que se deshace en la boca

La receta secreta para un matambre tierno no está en el corte, ni en la cocción prolongada, sino en un paso previo fundamental. Un ingrediente que no muchos conocen es el que hará toda la magia, transformando un trozo de carne duro en una delicia que se deshace en la boca.

Matambre a la pizza El matambre a la pizza se puede hacer de varias maneras. Lo importante es que quede tierno.

Matambre a la pizza blandito: el truco del bicarbonato

El truco de cocina más efectivo para lograr que el matambre quede tierno es sumergirlo en una solución de agua con bicarbonato de sodio. Este ingrediente tiene la capacidad de romper las fibras del tejido conectivo de la carne, ablandándola significativamente. La clave está en dejarla reposar el tiempo suficiente para que el proceso se complete.