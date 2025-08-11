¿Qué significa escribir un nombre en un papel y congelarlo?

Es más que obvio que este ritual, como todos, se basa en una creencia alimentada por mitos populares que categorizan esta ceremonia dentro de las acciones de magia blanca.

¿Qué significa escribir el nombre de alguien en un papel y congelarlo?

Las personas que realizan este ritual le dan un significado distinto, de acuerdo con sus intenciones.

Están los que creen en la Ley de Atracción y lo hacen para materializar sus deseos, ya que consideran que la energía del papel congelado atrae lo que quieren en su vida.

Pero no todos piensan así. Desde tiempos ancestrales hay personas que creen que escribir y congelar de alguna manera un nombre puede influir en el destino de una persona. En algunos casos se hace para protegerla y a en otros para manipularla.

Algunas tradiciones africanas sostienen que congelar un nombre puede neutralizar energías negativas. Por el contrario, en prácticas mágicas europeas, se utiliza para "congelar" a alguien fuera de la vida del practicante (que tenga nula intervención).

En cualquier caso el objetivo es buscar el control o la protección contra influencias, personas o situaciones indeseadas, en un momento determinado.

¿Por qué se cree que este ritual combate energías negativas?

La creencia de muchas culturas plantean que el hielo funciona como un escudo energético, bloqueando la influencia negativa de una persona o situación en la vida de otras. Se dice que el hielo, al congelar el papel con el nombre, sella la energía negativa y la mantiene "encapsulada".

También están los que consideran que el hielo (o, en algunos casos, la nieve) tienen la capacidad de "enfriar" emociones y sentimientos relacionados con alguna persona en particular.

Finalmente el hielo se asocia con la purificación y la conservación, por lo que este ritual no sólo busca bloquear estas energías "oscuras" sino, también, mantenerlas alejadas de nosotros y de nuestro entorno.

Para complementar este ritual energético es importante usar la sal.

Rituales congelar el nombre de una persona 2 El ritual es muy sencillo. Se escribe el nombre de una persona en un papel y se lo coloca en un recipiente hasta que quede rodeado de hielo.

¿Cómo se hace el ritual de escribir el nombre de una persona en un papel y congelarlo?

ELEMENTOS

Papel blanco y lapicera.

Vaso de vidrio, frasco o una tapita de gaseosa lleno de agua.

Unos granos de sal gruesa.

PASO A PASO