Escalofriante: mató a sus dos hijos a machetazos y se suicidó

Crimen mató investigación Un hombre mató a machetazos a sus dos hijos, una adolescente de 13 años y un joven de 21 con discapacidad, y luego se suicidó Foto gentileza elterritorio.com.ar

En uno de los ambientes, encontraron a José Ricardo Ferreyra, de 47 años, colgado de un tirante del techo y sin signos vitales. Debajo, tendidos en el piso y en medio de un charco de sangre estaban los cuerpos de sus hijos, una adolescente de 13 años y un joven con discapacidad, de 21 años, ambos con profundos cortes en el cuello.

Ambos habían sido degollados por su padre, quien luego se colgó de un tirante del techo para quitarse la vida. También el hombre le había provocado graves heridas a su esposa y a un cuñado, que se encontraban en una habitación del fondo de la propiedad. La mujer, con un embarazo reciente presentaba heridas y golpes en su cuerpo, mientras que el hombre, quien estaba postrado por una discapacidad, tenía heridas cortantes y signos vitales muy débiles, y apenas podía mover sus ojos.

Ambas personas fueron trasladadas al Hospital Escuela “Doctor Ramón Madariaga”, donde los médicos constataron que la vida de la mujer no corría peligro y que presentaba un embarazo era de pocas semanas. Mientras que el hombre, a pesar de las graves heridas que sufrió, no corre riesgos de muerte.

Una fuente de la investigación reveló que una hermana de la mujer herida se mostró sorprendida por la situación, aunque contó que su cuñado era muy celoso y que la mujer había planteado la posibilidad de separarse. Además descartó que se hayan producido situaciones de violencia familiar.

Crimen mató a hijos Familiares y vecinos de las víctimas del sangriento suceso se mostraron consternados por lo sucedido Foto gentileza misionesonline.net

En el lugar de la tragedia trabajaron distintas divisiones de la Policía de Misiones, mientras que el juez Ricardo Balor, a cargo del Juzgado de Instrucción 6, se encuentra al frente de la investigación y espera los resultados de la autopsia de cada uno de los cuerpos para establecer la hora aproximada de muerte.

Además, debe aguardar la recuperación de la mujer atacada, ya que su testimonio puede arrojar luz a lo acontecido en la vivienda familiar y tratar de llegar a la causas que produjeron la tragedia.