Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $39.000 se puede conseguir una contundente porción de asado banderita con doble guarnición que, según sus dueños, alcanza para que coman tres personas de buena forma.

Bodegón Caballito 2 El bodegón Caballito la rompe con su menú.

Caballito no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria entre los que se encuentran variedades de milanesas y pastas como sorrentinos, ravioles, ñoquis y fucciles, entre otras.

El bodegón está ubicado en calle Nicasio Oroño 566, dentro del barrio de Caballito en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.