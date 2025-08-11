El bodegón Caballito la rompe con su menú.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque se destaca por tener platos muy baratos para compartir de parrilladas de asado.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la parrilla y sus bajos precios. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Caballito 3
El bodegón con una parrillada económica

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Caballito. En este mítico lugar el asado es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para meterse en el corazón de ese barrio homónimo y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $39.000 se puede conseguir una contundente porción de asado banderita con doble guarnición que, según sus dueños, alcanza para que coman tres personas de buena forma.

Bodegón Caballito 2
Caballito no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria entre los que se encuentran variedades de milanesas y pastas como sorrentinos, ravioles, ñoquis y fucciles, entre otras.

El bodegón está ubicado en calle Nicasio Oroño 566, dentro del barrio de Caballito en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

