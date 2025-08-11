El seguro contra heladas y granizo abrió la inscripción con una buena y una mala para los productores

seguro agricola granizo cultivos vid.jpg Abrió la inscripción para el seguro agrícola, destinado a pequeños productores.

Pero por otro, que si el cultivo a proteger pasó tres de los últimos cinco períodos agrícolas en situación de emergencia o desastre agropecuario, su aporte para adherir será 30% más caro.

Cuatro coberturas de seguro agrícola para pequeños productores

El Fondo Compensador Agrícola (FCA) está destinado a productores cuyas superficies cultivadas no superen las 30 hectáreas. El objetivo es que puedan resguardar sus cultivos de vid, frutales, hortalizas de verano, maíz grano y forrajes de las contingencias climáticas.

Este año, el programa cuenta con cuatro opciones de cobertura y las compensaciones por daño son 30% más altas que las de la temporada pasada.

La inscripción para adherir al seguro agrícola estará abierta hasta el 5 de septiembre.

Tipos de cobertura disponibles

Según detallaron desde la cartera de Producción, el Fondo Compensador Agrícola ofrece tres tipos de cobertura para adaptarse a las distintas necesidades de los productores:

Cobertura Específica (Granizo): Compensación de $2.000.000 por hectárea afectada con daño total.

por hectárea afectada con daño total. Cobertura Inicial (Granizo + Heladas): Compensación de $800.000 por hectárea con daño total.

por hectárea con daño total. Cobertura Integral (Granizo + Heladas): Compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total.

por hectárea con daño total. Para los productores hortícolas, se ofrece una compensación de $160.000 por hectárea en cualquiera de las coberturas. Es importante destacar que las compensaciones se efectúan únicamente cuando el daño supera el 50% y que solo se puede optar por un tipo de cobertura.

seguro agricola granizo cultivos.jpg Durante la temporada pasada, se adhirieron un total de 3.500 productores al seguro agrícola.

Aportes según tipo y oasis

Los productores deben realizar un aporte para acceder a las coberturas, que varía según la región y el tipo de cobertura seleccionada:

Cobertura Específica de Granizo:

Oasis Centro y Norte: $16.000 p/ha

Oasis Este: $40.000

Oasis Sur: $51.000

Aportes por hectárea de vid y frutales de productores en Condición de Emergencia

Centro y Norte: $20. 800

Este: $52.000

Sur: $66.300

Cobertura Inicial (Granizo + Heladas):

Oasis Centro y Norte: $27.000 p/ha

Oasis Este: $34.000

Oasis Sur: $39.000

Aportes por hectárea de vid y frutales de productores en Condición de Emergencia

Centro y Norte: $35.100

Este: $44.200

Sur: $50.700

Cobertura Integral (Granizo + Heladas):

Oasis Centro y Norte: $150.000 p/ha

Oasis Este: $200.000

Oasis Sur: $240.000

Aportes por hectárea de vid y frutales de productores en Condición de Emergencia

Oasis Centro y Norte: $195.000

Oasis Este: $260.000

Oasis Sur: $312.000

granizo santa rosa (1).jpg El Fondo Compensador pagó $7.300 millones en indemnizaciones a los productores por los daños de la temporada 2024-2025.

Hortalizas de verano en los tres tipos de cobertura

Oasis Centro y Norte $7000 p/ha

Oasis Este: $8700

Oasis Sur: $10.600

El aporte por hectárea de hortalizas en Condición de Emergencia, Independientemente del tipo de cobertura que escoja, será de:

Centro y Norte $9100 p/ha

Este: $11.310

Sur: $13.780

El aporte anual se puede realizar en un pago o en cuatro cuotas. En el caso de los contratistas, hasta cinco cuotas. Si el productor no realizó el aporte en tiempo y forma, no recibirá la compensación.

Cómo adherirse al seguro agrícola

Los interesados pueden adherirse al FCA a través de la página web de Contingencias Climáticas (www.contingencias.mendoza.gov.ar), donde deben seleccionar la opción Boletas Fondo Compensador Agrícola 2025-26, escoger la cobertura deseada y descargar la boleta de pago.

Los pagos del seguro pueden realizarse en Banco Nación, Bolsa de Comercio, Rapipago, o mediante E-Pagos, para lo cual se enviará un enlace al correo registrado en el RUT-SIA.