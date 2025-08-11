Inicio Economía Dólar
Las cuevas sorprenden con el pronóstico del dólar blue para fines de agosto

El dólar blue también tuvo sus movimientos en las últimas semanas y las cuevas vaticinaron a qué precio podría llegar a fines de agosto

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Mientras el dólar oficial llegaba a su récord más alto de precio, el dólar blue se mostraba como opción para los compradores con un valor mucho más bajo. Si bien, en la última semana, ambos precios achicaron su brecha, la moneda informal sigue más baja y las cuevas han tenido bastante trabajo a la hora de vaticinar su posible precio máximo. Pero lo han hecho.

Las cuevas virtuales y las aplicaciones son dos fuentes de consulta importante para aquellos analistas o especuladores que intentan adelantarse al precio que tendrá el dólar blue. La mecánica es muy fácil, ya que se orientan según el valor de las criptomonedas atadas al dólar y que suelen tener un valor más alto que el dólar blue.

Según estos análisis, el valor que presentan estas criptomonedas (DAI, USDC, USDT, etc) dan una pista sobre el precio al que puede llegar el dólar blue en un plazo de dos o tres semanas. No obstante, algunas veces, vale decirlo, se pueden equivocar los analistas.

A cuánto puede llegar el dólar blue a fines de agosto

Luego de dos semanas muy intensas en cuanto a los movimientos en la cotización del dólar, el dólar blue arrancó este lunes 11 de agosto con un precio de $1.325, una cifra menor a la del oficial que manejan los bancos.

No obstante, analistas y especuladores ven un posible aumento en las próximas semanas, según las cifras que manejan las cuevas y las aplicaciones y que dan una pista sobre el devenir del dólar blue.

En ese sentido, según el sitio CriptoYa, estos son los sitios que tienen el precio de las criptodólares más altos en la actualidad y que dan la presunción del precio que puede llegar a tener el dólar blue a fines del mes de agosto:

  • Eluter: $1.365
  • CoinEx P2P: $1.376
  • Paxful P2P: $1.381

