Las cuevas sorprenden con el pronóstico del dólar blue para fines de agosto

A cuánto puede llegar el dólar blue a fines de agosto

Luego de dos semanas muy intensas en cuanto a los movimientos en la cotización del dólar, el dólar blue arrancó este lunes 11 de agosto con un precio de $1.325, una cifra menor a la del oficial que manejan los bancos.

No obstante, analistas y especuladores ven un posible aumento en las próximas semanas, según las cifras que manejan las cuevas y las aplicaciones y que dan una pista sobre el devenir del dólar blue.

dolar blue (7)

En ese sentido, según el sitio CriptoYa, estos son los sitios que tienen el precio de las criptodólares más altos en la actualidad y que dan la presunción del precio que puede llegar a tener el dólar blue a fines del mes de agosto: