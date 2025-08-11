plazo fijo en dolares.jpg
Los bancos seducen con el plazo fijo
Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco
Según un relevamiento hecho a través de los bancos más importantes del país, la tasa de plazo fijo en dólares para depósitos a 30 días, o más, se incrementó en la mayoría de las entidades.
Actualmente, para plazos fijos a 30 días en la moneda de Estados Unidos, este es el rendimiento que se ofrece:
- Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
Además del plazo fijo en dólares y de las cuentas remuneradas, muchos bancos ofrecen la posibilidad de invertir en bonos o acciones, pero las dos primeras son ideales para aquellos ahorristas que no quieren ningún tipo de riesgo y que poseen un perfil más conservador.