Plazo fijo en dólares

El plazo fijo en dólares se ha convertido en la herramienta perfecta para los bancos a la hora de lograr que sus clientes dejen depositados los billetes norteamericanos que compran cada mes.

De hecho, el lograr que los ahorristas dejen su dinero en el circuito bancario se ha hecho uno de los objetivos de las entidades bancarias que, para ellos, usan el plazo fijo en dólares y, en algunos casos, la posibilidad de cuentas remuneradas.

En el caso del plazo fijo en dólares, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos tomaron la decisión de aumentar la tasa de interés para cada tipo de depósito, siendo el Banco Nación, uno de los que más ofrece para operaciones hechas a 30 días.

plazo fijo en dolares.jpg
Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según un relevamiento hecho a través de los bancos más importantes del país, la tasa de plazo fijo en dólares para depósitos a 30 días, o más, se incrementó en la mayoría de las entidades.

Actualmente, para plazos fijos a 30 días en la moneda de Estados Unidos, este es el rendimiento que se ofrece:

  • Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
plazo fijo en dolares (3)
Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Además del plazo fijo en dólares y de las cuentas remuneradas, muchos bancos ofrecen la posibilidad de invertir en bonos o acciones, pero las dos primeras son ideales para aquellos ahorristas que no quieren ningún tipo de riesgo y que poseen un perfil más conservador.

