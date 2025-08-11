De hecho, el lograr que los ahorristas dejen su dinero en el circuito bancario se ha hecho uno de los objetivos de las entidades bancarias que, para ellos, usan el plazo fijo en dólares y, en algunos casos, la posibilidad de cuentas remuneradas.

En el caso del plazo fijo en dólares, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos tomaron la decisión de aumentar la tasa de interés para cada tipo de depósito, siendo el Banco Nación, uno de los que más ofrece para operaciones hechas a 30 días.