El plazo fijo es una de las principales inversiones que ofrecen los bancos. Si bien, en la actualidad, no es mucha la ganancia que generan a sus ahorristas, según lo invertido, se mantiene como una de las más populares debido a su bajo o nulo riesgo.
Plazo fijo: cuánto se puede ganar con $3.600.000 en mayo según cada banco
El plazo fijo se sigue manteniendo como una de las inversiones más utilizadas. En mayo hay nuevas tasas de interés
Esto no es casual, ya que el plazo fijo no requiere de grandes conocimientos económicos, ni tampoco de estar atentos a los movimientos del mercado. Incluso, se puede hacer una simulación de lo que se puede llegar a ganar en el plazo que se va a elegir y se respeta ese monto.
No obstante, también tiene sus contras. La principal es que el dinero no puede ser usado mientras esté la operación en curso. En segundo lugar, que desde la llegada del gobierno de Javier Milei a la presidencia y la baja de inflación, la tendencia ha sido reducir la ganancia y en la actualidad, ningún plazo fijo paga más del 2% mensual.
¿Cuánto gano si invierto $3.600.000 en mayo?
Para un ahorrista que coloca $3.600.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento varía según la tasa que aplique cada entidad. Bajo una tasa promedio actual, estos son los números:
- Capital invertido: $3.600.000
- Intereses ganados en 30 días: $54.739,73 (calculado con una TNA del 18,5% correspondiente al Banco Nación).
- Total al vencimiento: $3.654.739,73
Hay que tener en cuenta que la tasa de interés crece a medida que aumenta el lapso de tiempo del plazo fijo elegido.
Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco
Según el relevamiento actualizado de este miércoles 6 de mayo, estas son las tasas de referencia para el inicio de la jornada del miércoles:
- Banco Macro: 19%
- Banco Nación: 18,5%
- Banco Hipotecario: 19%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 18,8%
- Banco Credicoop: 17,5%
- BBVA Argentina: 18,75%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 18%
- Santander Argentina: 15%