Plazo fijo: cuánto se puede ganar con $3.600.000 en mayo según cada banco

Esto no es casual, ya que el plazo fijo no requiere de grandes conocimientos económicos, ni tampoco de estar atentos a los movimientos del mercado. Incluso, se puede hacer una simulación de lo que se puede llegar a ganar en el plazo que se va a elegir y se respeta ese monto.

No obstante, también tiene sus contras. La principal es que el dinero no puede ser usado mientras esté la operación en curso. En segundo lugar, que desde la llegada del gobierno de Javier Milei a la presidencia y la baja de inflación, la tendencia ha sido reducir la ganancia y en la actualidad, ningún plazo fijo paga más del 2% mensual.