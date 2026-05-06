Financial Times y The Economist publicaron duras advertencias sobre la situación argentina

Según el medio británico, una sesión parlamentaria que debía ser rutinaria se transformó en un fuerte cruce político, atravesado por la investigación contra el vocero y jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta. Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Milei.

En paralelo, el FT señala un deterioro en los indicadores de apoyo: la aprobación presidencial habría caído del rango medio del 40% en febrero a niveles cercanos al 30%, mientras que la confianza en la gestión acumula varios meses de retroceso, según mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella.

Y la actividad económica que no repunta. Aunque el gobierno logró bajar la inflación desde niveles muy altos, persisten problemas como la caída de la actividad, la baja del consumo, el deterioro de los salarios reales y un desempleo en alza. Esto genera frustración en sectores que inicialmente apoyaban las reformas.

El informe también advierte que los escándalos vinculados a funcionarios -sumados a denuncias previas y tensiones dentro del propio oficialismo- afectan la credibilidad de una gestión que había prometido combatir la corrupción.

En este contexto, el Financial Times sostiene que el panorama político empieza a abrirse de cara al futuro: la oposición, aunque debilitada, intenta reorganizarse y algunos analistas ya no ven asegurada una eventual reelección en 2027.

The Economist, otra visión crítica

Por su parte, otro referente para el mundo empresarial, The Economist, lanzó esta semana una dura advertencia sobre el presente de Javier Milei, asegurando que el mandatario se encuentra "en serios problemas".

The Economist coincide en marcar el deterioro en la imagen pública del mandatario, cuyo índice de aprobación neta habría "caído a sus niveles más bajos" desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.

javier milei Indicaron que el índice de aprobación del presidente Javier Milei habría "caído a sus niveles más bajos" desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.

Según la publicación, el "voto de confianza" inicial de la sociedad argentina empieza a mostrar signos de agotamiento frente a una realidad económica que no logra consolidar los brotes verdes esperados. A pesar de los logros iniciales en la reducción de la inflación, el informe señala que el programa económico enfrenta un complejo estancamiento.

Y aunque sectores como la energía, la minería y el agro muestran dinamismo, estos "representan apenas el 12% del empleo total", dejando al resto de la industria y el comercio en una situación crítica. Además, The Economist recalca que la apertura rápida de importaciones y el mantenimiento de un peso fuerte han golpeado la producción local, provocando la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y desplazando la preocupación social desde el alza de precios hacia el desempleo y la caída real de los ingresos.

En el plano político y discursivo, The Economist observa un creciente distanciamiento entre el relato oficial y la percepción ciudadana. Cita como ejemplo las recientes declaraciones de Milei, quien se definió como "el presidente peor pagado de América" y la principal "víctima" del ajuste.

Hacia adelante, el diagnóstico es de una urgencia manifiesta: Javier Milei "no tiene tiempo que perder". El semanario advierte que, si bien no enfrenta elecciones hasta 2027, los mercados ya comenzaron a exigir primas más altas para los bonos que vencen después de su mandato, reflejando dudas sobre la sostenibilidad del modelo a largo plazo.