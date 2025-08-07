Volvió a bajar el dólar oficial y el blue tuvo un repunte

El dólar oficial cerró este jueves a $1.340 y sigue alejándose del límite de intervención. A diferencia del dólar blue, tras perder $5 encadenó su tercera baja consecutiva y ya acumula $35 de retroceso en lo que va de la semana.
Lo dicho: por el contrario, el dólar blue subió $5 para cerrar en $1.325, y se consolidó, nuevamente, como la cotización más barata del mercado. Y resultó el único en subir, en una jornada marcada por las caídas.
La divisa informal terminó ubicándose apenas por debajo del dólar mayorista, que promedió los $1.326 para la venta.
De esa manera, la jornada concluyó con una brecha negativa entre ambos tipos de dólar, tal como se mostraba pasado al mediodía. En el sube y baja, el movimiento representó un 0,38% de crecimiento y retroceso, respectivamente.
En línea con otras cotizaciones del dólar, los financieros también retrocedieron, entre $7 y $8.
Así, el dólar MEP cerró arriba de los $1.328, mientras que el dólar CCL (Contado con Liquidación) quedó en $1.334.35 para la venta.
Por su parte, el dólar tarjeta terminó ofreciéndose a un valor de $1.752,50, incluido el 30% de recargo.
Las pizarras de los bancos, en tanto, también reflejaron fluctuaciones.
Mientras en algunos como el banco Galicia alcanzó los $1.335, otros como Macro y Patagonia lo vendieron entre los $1.350 y hasta $1.360.