Volvió a bajar el dólar oficial y el blue tuvo un repunte

De esa manera, la jornada concluyó con una brecha negativa entre ambos tipos de dólar, tal como se mostraba pasado al mediodía. En el sube y baja, el movimiento representó un 0,38% de crecimiento y retroceso, respectivamente.

Qué pasó con el dólar MEP y el resto de las cotizaciones

En línea con otras cotizaciones del dólar, los financieros también retrocedieron, entre $7 y $8.

Así, el dólar MEP cerró arriba de los $1.328, mientras que el dólar CCL (Contado con Liquidación) quedó en $1.334.35 para la venta.

Por su parte, el dólar tarjeta terminó ofreciéndose a un valor de $1.752,50, incluido el 30% de recargo.

Las pizarras de los bancos, en tanto, también reflejaron fluctuaciones.

Mientras en algunos como el banco Galicia alcanzó los $1.335, otros como Macro y Patagonia lo vendieron entre los $1.350 y hasta $1.360.