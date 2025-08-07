Altibajos con el dólar oficial, los financieros y el blue

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1.742 en el Banco Central.

Por su parte, el dólar blue sube 5 pesos, pero sigue abajo del oficial. Se ofrece a $ 1.305 para la compra y $ 1.325 para la venta en las cuevas de referencia.

El dólar blue tuvo durante julio un incremento total de $ 120.

La brecha entre el oficial y el informal es, de esta forma, negativa (-1,24%). El paralelo cotiza $ 95 por arriba del valor con el que abrió el año a $ 1.230.

Las reservas brutas treparon a U$S 43.023 millones desde los U$S 41.030 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario de bandas en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el tope superior, hoy en torno a los $ 1.450, detalló El Cronista.

