Altibajos con el dólar oficial, los financieros y el blue

La brecha entre el oficial y el informal es, de esta forma, negativa (-1,24%). El paralelo cotiza $ 95 por arriba del valor con el que abrió el año a $ 1.230

Luciano Bertolotti
Luciano Bertolotti
El dólar oficial bajó en el Banco Nación. 

El dólar oficial bajar por tercera rueda consecutiva y acumula una caída de $ 35. Este jueves cotiza a $ 1.290 para la compra y $ 1.340 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa esta semana, tras la fuerte suba de la semana pasada ($ 80).

Durante julio el dólar oficial tuvo un incremento de $ 165 (13,58% desde los $ 1.215 a los finalizó junio).

También se registraron bajas en los dólares financieros, tanto el CCL y el MEP.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1.742 en el Banco Central.

Por su parte, el dólar blue sube 5 pesos, pero sigue abajo del oficial. Se ofrece a $ 1.305 para la compra y $ 1.325 para la venta en las cuevas de referencia.

El dólar blue tuvo durante julio un incremento total de $ 120.

La brecha entre el oficial y el informal es, de esta forma, negativa (-1,24%). El paralelo cotiza $ 95 por arriba del valor con el que abrió el año a $ 1.230.

Las reservas brutas treparon a U$S 43.023 millones desde los U$S 41.030 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario de bandas en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el tope superior, hoy en torno a los $ 1.450, detalló El Cronista.

El dólar y los mercados

  • Dólar Blue: $1.325
  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.335
  • Dólar Banco Nación (BNA): $1.340
  • Dólar MEP: $1.332
  • Dólar Tarjeta: $1.742
  • Merval: -0,90%
  • Bitcoin: U$S 116.637,82

