El dólar en picada: cuál será su precio este jueves 7 de agosto cuando abran los bancos

Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de las operaciones cambiarias de este jueves 7 de agosto

Daniel Calivares
Los bancos dieron a conocer el precio que tendrá el dólar este jueves 7 de agosto

Tras otra jornada con el precio del dólar en descenso, los bancos le notificaron al Banco Central cuál será el precio que tendrá el dólar este jueves 7 de agosto, cuando los bancos den inicio a las operaciones bancarias.

Después de haber arrancado esta semana con un precio a $1.375, el dólar ha venido bajando su precio y este jueves, la diferencia con respecto al lunes pasado será importante, según las cotizaciones que los bancos informaron al Banco Central.

De hecho, el Banco Nación, que es referente para el resto de las entidades, señaló que el precio del dólar será de $1.345, aunque el resto de las entidades lo puede vender a mayor o menor precio.

A cuánto se venderá el dólar este jueves 7 de agosto

El precio del dólar este jueves 7 de agosto en cada banco

Desde el Banco Central explicaron que el precio con el que arrancará el dólar en cada banco será el siguiente, en el inicio de este jueves 7 de agosto:

  • Banco Nación: $1.345
  • Banco Galicia: $1.340
  • Banco ICBC: $1.347
  • Banco BBVA: $1.360
  • Banco Supervielle: $1.352
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.350
  • Banco Patagonia: $1.360
  • Banco Hipotecario: $1.355
  • Banco Santander: $1.350
  • Brubank: $1.351
  • Banco Credicoop: $1.360
  • Banco Macro: $1.349
  • Banco Piano: $1.350
A cuánto se venderá el dólar este jueves 7 de agosto

El precio del dólar blue este jueves 7 de agosto

Mientras el precio del dólar oficial ha caído $30 durante esta semana, el valor del dólar blue también ha mantenido la misma tendencia en baja y se puede conseguir a un precio más barato que el que se vende en cada banco, según las cotizaciones del jueves 7 de agosto.

De hecho, las cuevas virtuales confirmaron que el precio de venta de este jueves iniciará en $1.300, provocando que hoy sea más conveniente comprar dólar blue en el mercado paralelo y no dólar oficial en los bancos o en las aplicaciones autorizadas para comercializarlo.

