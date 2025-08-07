El dólar en picada: cuál será su precio este jueves 7 de agosto cuando abran los bancos

Tras otra jornada con el precio del dólar en descenso, los bancos le notificaron al Banco Central cuál será el precio que tendrá el dólar este jueves 7 de agosto, cuando los bancos den inicio a las operaciones bancarias.
Después de haber arrancado esta semana con un precio a $1.375, el dólar ha venido bajando su precio y este jueves, la diferencia con respecto al lunes pasado será importante, según las cotizaciones que los bancos informaron al Banco Central.
De hecho, el Banco Nación, que es referente para el resto de las entidades, señaló que el precio del dólar será de $1.345, aunque el resto de las entidades lo puede vender a mayor o menor precio.
Desde el Banco Central explicaron que el precio con el que arrancará el dólar en cada banco será el siguiente, en el inicio de este jueves 7 de agosto:
Mientras el precio del dólar oficial ha caído $30 durante esta semana, el valor del dólar blue también ha mantenido la misma tendencia en baja y se puede conseguir a un precio más barato que el que se vende en cada banco, según las cotizaciones del jueves 7 de agosto.
De hecho, las cuevas virtuales confirmaron que el precio de venta de este jueves iniciará en $1.300, provocando que hoy sea más conveniente comprar dólar blue en el mercado paralelo y no dólar oficial en los bancos o en las aplicaciones autorizadas para comercializarlo.