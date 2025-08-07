Alfredo Cornejo espera que en 2027 Mendoza esté vendiendo cobre

PSJ Cobre Mendocino es el más avanzado para la explotación de cobre de la cartera de proyectos que tiene Mendoza.

Cornejo en la mesa del cobre en San Juan

Tal como lo relató en 7D, Cornejo habló del proyecto de PSJ Cobre Mendocino en la conferencia Cobre Argentino 2025, que se desarrolló el lunes en San Juan.

Allí Cornejo puso en valor las acciones económicas de la gestión de Milei para dar un marco de credibilidad y certidumbre para las inversiones. Todo se dio ante dos de los gobernadores que conformaron un frente opositor, Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). Ese frente que se diferencia de la estrategia de Cornejo se denominó Provincias Unidas.

Si se aprueba, PSJ Cobre Mendocino será el primer cobre argentino producido para finales de 2027

Sobre el mineral crítico, Cornejo manifestó que se convirtió en una oportunidad única, tanto desde lo económico como desde lo ambiental. “El cobre es necesario para cuidar el mundo. Mina de cobre que se encuentre, mina que tiene su producto vendido. Esa demanda infinita está lejos de ser satisfecha”, aseguró.

Cornejo calculó que luego de la ratificación legislativa de la DIA, pueden transcurrir unos 10 meses hasta que empiecen las tareas para la puesta en marcha de PSJ Cobre Mendocino.

En esa línea, subrayó la importancia de que las provincias mineras acompañen con normativas claras. En el caso de Mendoza, explicó que se ha trabajado en una reforma del Código de Procedimiento Minero que agiliza los permisos.

“Ya no hay excusas. Allí están los proyectos aprobados y en la próxima campaña a explorar, a perforar, a ver si realmente hay cobre en la cantidad y calidad que necesita el mercado. Seguramente sí. Con lo cual, una excusa menos”, señaló.

Cornejo remarcó, además, el proyecto PSJ Cobre mendocino y su tratamiento legislativo para una pronta puesta en marcha: “Es el proyecto más chico, pero si se aprueba y ratifica por ley, será el primer cobre argentino producido para finales de 2027. Cobre concreto, no proyectos a futuro”.